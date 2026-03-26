Como o veneno de um lagarto deu início a uma revolução no tratamento da obesidade

Drauzio Varella

Drauzio Varella

Médico cancerologista formado pela USP. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil e desenvolve trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Penitenciária Feminina de São Paulo. Também dirige um projeto na Amazônia com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. drauziovarella.com.br

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