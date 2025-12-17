Drauzio Varella

Drauzio Varella

Médico cancerologista formado pela USP. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil e desenvolve trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Penitenciária Feminina de São Paulo. Também dirige um projeto na Amazônia com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. drauziovarella.com.br

Demência
Opinião

A expectativa de vida no Brasil cresceu, mas envelhecemos mal

Ninguém quer passar seus últimos anos jogado numa cama, de fralda, com uma sonda no estômago, dando trabalho para familiares

Drauzio Varella

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS