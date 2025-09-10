Drauzio Varella

Drauzio Varella

Médico cancerologista formado pela USP. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil e desenvolve trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Penitenciária Feminina de São Paulo. Também dirige um projeto na Amazônia com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. drauziovarella.com.br

Futuro da saúde
Opinião

Que tipos de médicos serão formados pelo número cada vez maior de faculdades?

Imaginar que serão distribuídos pelo território nacional para suprir as deficiências do SUS é acreditar em milagre

