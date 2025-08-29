Drauzio Varella

Médico cancerologista formado pela USP. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil e desenvolve trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Penitenciária Feminina de São Paulo. Também dirige um projeto na Amazônia com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. drauziovarella.com.br

Segurança pública
Notícia

Trabalhando no Carandiru, assisti aos primórdios da criação do PCC

Facção foi criada em 1993, ano seguinte ao massacre em que 111 detentos foram mortos

