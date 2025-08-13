Os benefícios de exercícios de intensidade moderada comprovados por estudo internacional

Um tipo de atividade física ao alcance de praticamente todos tem alto impacto na saúde. André Ávila / Agencia RBS

Você já ouviu falar em panaceias, poções indicadas na Grécia Antiga para tratar qualquer doença? Na medicina moderna, a panaceia não é um chá de ervas gregas nem um desses medicamentos que custam os olhos da cara.

No passado, os médicos recomendavam para mulheres e homens com mais de 50 anos: "Não exagerem, façam repouso". Partiam do princípio de que o esforço físico causava uma sobrecarga capaz de prejudicar o funcionamento do organismo. A imagem do homem aposentado fulminado por um infarto enquanto lia o jornal na poltrona da sala fazia parte da história das famílias.

Num domingo do internato no Hospital das Clínicas, senti dores abdominais fortes. Meu amigo Dario Birolini, que chefiava o plantão, fez o diagnóstico de apendicite e me operou. Passei quatro dias na enfermaria, não adiantou dizer aos colegas que estava ótimo, que um corte de três centímetros não precisaria de tamanha imobilidade para cicatrizar. Hoje, o ortopedista coloca uma prótese de joelho de manhã e, à tarde, põe o infeliz à tapa para fora da cama.

Os avanços científicos nos ensinaram que a atividade física fortalece os músculos, aumenta a densidade óssea, melhora a elasticidade das articulações, a circulação e a oxigenação do sangue que vai irrigar todos os órgãos. Ao lado desses benefícios, provoca modificações metabólicas associadas à proteção contra diversas doenças crônicas.

Estudo de grande repercussão

Faço estas observações, leitora, para comentar um estudo de grande repercussão, que acaba de ser publicado na revista de maior circulação entre os médicos: The New England Journal of Medicine.

No período de 2009 a 2024, foram acompanhadas 889 pessoas em 55 localidades, a maioria das quais no Canadá e na Austrália. Os participantes tinham sido operados de câncer de cólon localmente avançado, seguido de quimioterapia para reduzir o risco de metástases.

Cumprida essa fase de cirurgia + quimioterapia adjuvante, os participantes foram divididos em dois grupos:

Grupo-controle, formado por 444 pacientes que receberam apenas informações gerais sobre educação em saúde Grupo-exercício, com 445 pacientes que, além das mesmas informações, precisou cumprir um programa de exercícios, com três anos de duração

O programa consistia em acrescentar 45 a 60 minutos de andar a passos rápidos três a quatro vezes por semana ou correr 25 a 30 minutos o mesmo número de vezes, semanais.

A execução do programa foi controlada com rigor. A média de idade foi de 61 anos; 51% eram mulheres.

Principais resultados

Vou resumir os principais resultados, depois do acompanhamento médio de oito anos (em números inteiros):

Somados os que tiveram recidiva do câncer com os que desenvolveram um novo tumor primário e com as mortes, continuavam livres da doença 74% do grupo-controle, contra 80% do grupo-exercício Das 107 mortes no período, por câncer ou qualquer outra causa, 66 ocorreram no grupo-controle, contra 41 no grupo-exercício A mortalidade pelo câncer no grupo-controle foi de 17%, contra 10% no grupo-exercício No decorrer dos oito anos, 2,7% das mulheres desenvolveram câncer de mama, contra 0,4% do grupo-exercício. Dos homens do grupo-controle, 2% tiveram câncer de próstata, contra 1% do grupo-exercício

Benefícios da atividade física

Em suma: exercícios de intensidade moderada como andar depressa ou correr de três a quatro vezes por semana aumentam o tempo livre de doença, reduzem a mortalidade e o risco de um novo câncer de intestino, de mama ou de próstata.

Sabemos que a obesidade é um dos fatores de risco para diversos tipos de câncer. Como não houve diminuição significativa do índice de massa corpórea nos dois grupos, os resultados não podem ser atribuídos à perda de tecido gorduroso.

Publicações anteriores haviam demonstrado benefícios semelhantes, mas sofriam de vieses observacionais e estatísticos que o estudo citado procurou corrigir. É muito importante saber que um tipo de atividade física ao alcance de praticamente todos tem um impacto na cura do câncer de intestino da ordem daquele obtido com a quimioterapia. Não conclua, leitor, no entanto, que estamos autorizados a substitui-la pelo exercício: todos os participantes receberam quimioterapia depois da cirurgia. Os efeitos, nesse caso, foram cumulativos.