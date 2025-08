Os possíveis efeitos colaterais de tomar testosterona para exibir músculos

1) Ao tomar, injetar ou aplicar cremes com testosterona, seu cérebro recebe uma mensagem que ele interpretará como excesso do hormônio. A resposta será a redução do número de espermatozoides e a diminuição do tamanho dos testículos. Com a interrupção do tratamento, a tendência é a de recuperar a fertilidade, mas não são raros os casos de infertilidade persistente ou definitiva.