O Bolsa Família salva vidas e desafoga hospitais

Se a justificativa que você encontra para condenar o Bolsa Família é a de uma platitude do tipo "está errado distribuir o peixe, o certo é ensinar a pescar", preste atenção.

O UK Foreign Commowealth and Developmental Office, o UK Medical Research Council e o Wellcome Trust, organizações da maior respeitabilidade, patrocinaram um estudo que acaba de ser publicado na prestigiosa revista médica The Lancet. Nele, foi avaliado o impacto do Bolsa Família na saúde dos brasileiros, nos 20 anos que se passaram desde a sua criação em 2004.

Hoje, o programa atinge mais de 20 milhões de famílias e cerca de 55 milhões de pessoas. Estudos anteriores tinham demonstrado que o programa reduzira em 18% a mortalidade total das mulheres, além de diminuir a mortalidade infantil, a materna e os óbitos por causas específicas como HIV/aids e tuberculose, especificamente entre os mais vulneráveis.

Não havia, entretanto, avaliação de sua relação com o número de internações hospitalares e com a mortalidade geral por faixa etária. A publicação do The Lancet mostra pela primeira vez um estudo com abrangência analítica adequada para avaliar o impacto do Bolsa Família na mortalidade e nas hospitalizações em três grupos etários: abaixo de cinco anos, de cinco a 69 anos e com 70 anos ou mais.

Os principais achados foram:

Nos 20 anos analisados, a mortalidade geral dos beneficiários caiu 18% , queda que ocorreu em todas as faixas etárias

Nesse período, o programa evitou 8,2 milhões de internações hospitalares e 713 mil mortes (números arredondados)

(números arredondados) A mortalidade infantil diminuiu 33% . Ou seja, de cada três mortes de crianças com menos de cinco anos que ocorreriam sem o Bolsa Família, uma foi evitada

A hospitalização de mulheres e homens com 70 anos ou mais caiu pela metade

O Bolsa Família é considerado pelas organizações internacionais um Programa de Transferência de Renda Condicional, uma vez que impõe a observância de contrapartidas para ter acesso a ele: frequência das crianças na escola, manter em dia a caderneta de vacinações e as consultas do pré-natal.

A Organização Mundial da Saúde caracterizou com três Cs os principais desafios socioeconômicos impostos aos diversos países nos últimos anos: Covid, Clima e Conflitos. A conjunção desses fatores adversos provocou aumento da pobreza e piora dos indicadores educacionais na maior parte do mundo.

O aumento da dívida pública consequente a esses agravos levou à necessidade de adotar medidas de austeridade fiscal, com cortes do orçamento que reduziram os investimentos em medidas de proteção social e de acesso aos cuidados com a saúde, pelo mundo inteiro. Em 2024, o investimento no Bolsa Família foi de R$ 218,5 bilhões.

Cada beneficiário custa em média aos cofres do governo federal R$ 684. Convenhamos que não é um custo proibitivo: representa apenas 0,4% do PIB brasileiro. Por outro lado, cada real investido faz girar R$ 2,4 no consumo das famílias.

É difícil calcular quanto o SUS teria economizado com as internações evitadas no decorrer desses 20 anos. Além da inflação no período, os valores médios pagos por internação são muito variáveis. As diárias hospitalares vão de R$ 300 a R$ 800 no caso dos problemas clínicos mais simples, e de R$ 5 mil a mais de R$ 15 mil nos casos de alta complexidade.

De qualquer forma, o dinheiro economizado com internações e os ganhos de produtividade dos que não precisaram ir para o hospital e dos que não perderam a vida têm que ser descontados do investimento anual do programa.

Há os que se queixam de que o programa gera acomodação dos beneficiários que deixam de trabalhar para viver das benesses do governo. É provável que seja verdade, mas só vamos atacar essa questão quando soubermos quantificá-los. Quantos são? Onde vivem? Quais as características socioeconômicas desse grupo?

Enquanto não formos capazes de obter dados confiáveis, ficaremos discutindo opiniões pessoais sem base em evidências, conversas de redes sociais e palpites de botequim que não ajudam em nada.