Uma viagem ao templo do tetracampeonato e o caminho que o Brasil precisa reencontrar

Há exatos 32 anos, o Brasil voltava ao topo do mundo. Em 17 de julho de 1994, a Seleção venceu a Itália nos pênaltis, no Rose Bowl, em Pasadena, e conquistou o tetracampeonato. O título encerrou um jejum de 24 anos sem Copa do Mundo, o maior da história brasileira até aquele momento.

O Rose Bowl continua lá. Imponente, histórico e carregado de lembranças. Muito mais do que um estádio, é um lugar que ajuda a entender por que aquela conquista permanece tão viva na memória dos brasileiros.

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A Seleção de Carlos Alberto Parreira chegou aos Estados Unidos cercada por desconfiança. Era criticada pelo estilo de jogo, pela falta de brilho e pela forma pragmática de competir. Mesmo assim, encontrou um caminho.

Tinha Romário, Bebeto, Dunga, Branco e Taffarel. Tinha uma defesa sólida, um grupo extremamente comprometido e uma geração determinada a provar que merecia um lugar na história. Acima de tudo, tinha identidade.

Seleção Brasileira antes de enfrentar a Itália no Rose Bowl. José Doval / Agencia RBS

Contra a Itália, foram 120 minutos sem gols. Nos pênaltis, Romário, Branco e Dunga converteram suas cobranças. Taffarel defendeu a de Daniele Massaro. Coube a Roberto Baggio a última cobrança. A bola passou por cima do travessão.

O Brasil era tetracampeão do mundo.

Na transmissão da Rádio Gaúcha, uma frase de Armindo Antônio Ranzolin antecipou um dos momentos mais marcantes da história do rádio:

Se Baggio errar, não precisam mais cobrar

Ranzolin durante transmissão da Gaúcha na Copa de 1994. Cristina Ranzolin / Arquivo Pessoal

Com o passar dos anos, o distanciamento histórico fez justiça ao time de 1994. Hoje, ele é lembrada não apenas pelo título, mas pelo que representava. Era um time que sabia exatamente como precisava competir e onde pretendia chegar.

Capitão Dunga levanta a taça. José Doval / Agencia RBS

O contraste com o presente é inevitável.

Depois da eliminação frustrante na Copa do Mundo de 2026, o Brasil chegará ao Mundial de 2030 com 28 anos sem conquistar o principal título do futebol. Um jejum ainda maior do que o encerrado naquele 17 de julho de 1994.

Mais do que levantar outra taça, o desafio parece ser recuperar algo que ficou pelo caminho. A identidade. A confiança. A conexão entre a Seleção e o torcedor.

Seleção Brasileira após eliminação para a Noruega. BUDA MENDES / GETTY IMAGES,AFP

O Rose Bowl não guarda apenas a lembrança do tetracampeonato. Guarda a memória de um Brasil que, mesmo contestado, sabia exatamente qual era o caminho.

A grande pergunta é se a Seleção conseguirá reencontrá-lo nos próximos quatro anos.