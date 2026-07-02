Por que estou convencido de que o futebol pegou nos Estados Unidos

Norte-americanos torcem de um jeito diferente daquele a que estamos acostumados na América do Sul. Menos intenso em alguns momentos, mas nem por isso menos verdadeiro. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Depois de 25 dias de cobertura da Copa do Mundo, sete jogos em três cidades da costa oeste, Los Angeles, Seattle e San Francisco, cheguei a uma conclusão. Estou há tempo suficiente para reconhecer que o futebol já encontrou seu espaço entre os americanos.

Torcida lotou o Levi's Stadium para jogo contra a Bósnia. FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Festa dos EUA

Horas antes das partidas, milhares de pessoas caminham rumo aos estádios vestidas com as cores da seleção. Há bandeiras, chapéus, perucas e uma variedade incontável de fantasias. Os americanos gostam de transformar grandes eventos em espetáculo, e o futebol entrou nessa lista.

Dentro do estádio, o repertório de cantos ainda é pequeno. O tradicional “USA! USA! USA!” domina boa parte da partida. Mas eles empurram o time, vibram, sofrem, vaiam o adversário, reclamam da arbitragem e explodem nos gols.

Torcem de um jeito diferente daquele a que estamos acostumados na América do Sul. Menos intenso em alguns momentos, mas nem por isso menos verdadeiro.

Torcida dos EUA acha que pode chegar longe na Copa: "Por que não a gente?" CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Futebol x outros esportes

Os estádios lotados talvez sejam o maior exemplo disso. A presença de norte-americanos até mesmo nos jogos envolvendo outras seleções também. Eles simplesmente querem viver a experiência da Copa do Mundo.

Talvez o erro esteja justamente na comparação que fazemos. Por que o futebol precisa superar o basquete, o futebol americano ou o beisebol para ser considerado um sucesso?

Os grandes esportes americanos continuarão ocupando um espaço enorme na cultura do país. Mas isso não impede que o futebol tenha encontrado o seu próprio lugar.

Há bandeiras, chapéus, perucas e uma variedade incontável de fantasias nos jogos dos EUA. FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A principal resposta

Depois de tudo o que vi nesta Copa, parece claro que ele já mobiliza multidões, lota estádios e cria uma cultura de torcida. Pode não ser a maior paixão esportiva dos Estados Unidos. Talvez nunca seja.

Agora embarco de volta para Los Angeles, onde acompanho outras duas partidas decisivas desta Copa do Mundo. É a reta final de uma cobertura inesquecível, que começou cheia de perguntas e segue me entregando respostas. A principal delas, porém, eu já encontrei: o futebol, definitivamente, pegou nos Estados Unidos.

O futebol, definitivamente, pegou nos Estados Unidos. FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA