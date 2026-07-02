Por que estou convencido de que o futebol pegou nos Estados Unidos

Depois de 25 dias de cobertura da Copa do Mundo, sete jogos em três cidades da costa oeste, Los Angeles, Seattle e San Francisco, cheguei a uma conclusão. Estou há tempo suficiente para reconhecer que o futebol já encontrou seu espaço entre os americanos.
Festa dos EUA
Horas antes das partidas, milhares de pessoas caminham rumo aos estádios vestidas com as cores da seleção. Há bandeiras, chapéus, perucas e uma variedade incontável de fantasias. Os americanos gostam de transformar grandes eventos em espetáculo, e o futebol entrou nessa lista.
Dentro do estádio, o repertório de cantos ainda é pequeno. O tradicional “USA! USA! USA!” domina boa parte da partida. Mas eles empurram o time, vibram, sofrem, vaiam o adversário, reclamam da arbitragem e explodem nos gols.
Torcem de um jeito diferente daquele a que estamos acostumados na América do Sul. Menos intenso em alguns momentos, mas nem por isso menos verdadeiro.
Futebol x outros esportes
Os estádios lotados talvez sejam o maior exemplo disso. A presença de norte-americanos até mesmo nos jogos envolvendo outras seleções também. Eles simplesmente querem viver a experiência da Copa do Mundo.
Talvez o erro esteja justamente na comparação que fazemos. Por que o futebol precisa superar o basquete, o futebol americano ou o beisebol para ser considerado um sucesso?
Os grandes esportes americanos continuarão ocupando um espaço enorme na cultura do país. Mas isso não impede que o futebol tenha encontrado o seu próprio lugar.
A principal resposta
Depois de tudo o que vi nesta Copa, parece claro que ele já mobiliza multidões, lota estádios e cria uma cultura de torcida. Pode não ser a maior paixão esportiva dos Estados Unidos. Talvez nunca seja.
Agora embarco de volta para Los Angeles, onde acompanho outras duas partidas decisivas desta Copa do Mundo. É a reta final de uma cobertura inesquecível, que começou cheia de perguntas e segue me entregando respostas. A principal delas, porém, eu já encontrei: o futebol, definitivamente, pegou nos Estados Unidos.