Por que estou convencido de que o futebol pegou nos Estados Unidos

Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

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Opinião

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Diori Vasconcelos

De Santa Clara, na Califórnia

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