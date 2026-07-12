A mudança na regra que explica a expulsão ridícula de Embolo contra Argentina

Embolo saiu chorando, talvez sabendo do prejuízo que causaria. Odd ANDERSEN / AFP

Embolo conseguiu fazer uma das maiores bobagens desta Copa do Mundo. Logo depois do gol de empate da Suíça contra a Argentina, tentou cavar uma falta. A simulação foi tão ridícula que chega a ser difícil entender por que ele fez aquilo.

O árbitro caiu na dele e mostrou cartão amarelo para Paredes. Só que o VAR entrou em ação. Depois da revisão, o amarelo inicial foi retirado e aplicado a Embolo por simulação. Como o suíço já tinha um cartão, acabou expulso.

A decisão foi correta. A simulação foi lamentável. Embolo foi infantil e prejudicou a própria seleção, que, fragilizada, levou 3 a 1 e está fora da Copa.

Importante frisar: antes desta Copa do Mundo, não aconteceria a expulsão. O motivo é uma mudança no protocolo do VAR. Até então, as interferências por “confusão de identidade” só permitiam corrigir um cartão quando o árbitro confundia jogadores da mesma equipe.

Agora, o protocolo também permite corrigir o erro quando a confusão acontece entre atletas de equipes adversárias. Foi exatamente o que aconteceu.

Esse procedimento já havia sido usado uma vez nesta Copa, em Estados Unidos x Paraguai. Agora voltou a acontecer, mas com uma consequência muito maior.

É importante separar as coisas. A expulsão não aconteceu porque o VAR passou a revisar cartões amarelos. Ela aconteceu porque o protocolo da confusão de identidade mudou. A regra é nova. A simulação de Embolo, infelizmente, é velha. E ridícula.

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