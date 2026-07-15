A Espanha vai ganhar a Copa do Mundo, mas ninguém merece esse título mais do que a Argentina

Parem de falar de arbitragem. Parem de procurar teorias da conspiração para explicar o que está sendo escancarado dentro de campo. A Argentina está na final da Copa do Mundo porque compete como nenhum outro time no Mundial.
Não porque foi beneficiada pela arbitragem. Não porque teve sorte. Não porque encontrou um caminho mais fácil. Está na decisão porque existe uma força competitiva que, até agora, nenhum adversário conseguiu suportar.
Contra a Inglaterra, a história se repetiu. Os ingleses abriram o placar. Só que Thomas Tuchel foi covarde. Em vez de aprender com os erros dos outros adversários da Argentina, preferiu se traumatizar com os próprios equívocos. Recuou a Inglaterra, entregou a bola, entregou o campo e imaginou que conseguiria sobreviver apenas se defendendo. Não conseguiu.
Porque a Argentina transforma pressão em combustível. Quanto mais o relógio anda, mais ela acredita. Quanto mais o adversário recua, mais ela cresce. O gol de empate parecia inevitável muito antes de acontecer. Depois veio a virada. E só então a Inglaterra resolveu atacar.
Enquanto Tuchel chamava a Argentina para o seu campo, Lionel Scaloni fazia exatamente o contrário. Mexeu no time para vencer, colocou a equipe para frente e nunca aceitou a derrota como possibilidade.
Alma
A Argentina não tem o melhor elenco desta Copa. Também não apresentou o futebol mais bonito do torneio. Mas ninguém competiu mais do que ela. É por isso que está na final.
E antes que alguém tente encontrar uma explicação fora do campo para mais essa classificação, vale olhar para o que aconteceu nesta semifinal. O árbitro não decidiu o jogo. Há apenas uma seleção que vence os adversários pela força mental, ainda que tenha qualidade.
Parem de falar de arbitragem. Parem de procurar desculpas. Parem de bancar os negacionistas da bola. Aceitem o que esta Copa do Mundo está mostrando. Nenhuma outra seleção demonstrou a alma da Argentina.
A Espanha será campeã do mundo no domingo. E essa será a maior injustiça da Copa de 2026. Vamos ver a seleção que mais competiu, que mais sofreu, que mais acreditou e que mais honrou o espírito de uma Copa do Mundo terminar o torneio sem levantar a taça.
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