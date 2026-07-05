A absurda decisão da Fifa sobre Balogun abre uma porta perigosa para a Copa do Mundo

Balogun foi expulso por Raphael Claus contra a Bósnia. CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ao revogar a suspensão automática de Balogun, expulso contra a Bósnia, a Fifa abriu um precedente perigoso para a sequência da Copa do Mundo.

Não se trata de discutir simpatia, pressão externa ou qualquer manifestação política. O ponto é exclusivamente de arbitragem e de competição.

Balogun foi expulso em campo por Raphael Claus depois de revisão do VAR. O lance é forte. O atacante dos Estados Unidos pisa no tornozelo, vira o pé do jogador da Bósnia e coloca em risco a integridade física do adversário.

Pode até não ter havido maldade. Só que esse não é o único critério para cartão vermelho.

O que pesa nesse tipo de lance é intensidade, ponto de contato, consequência e risco ao adversário. E, por esses critérios, a expulsão se sustenta dentro da regra.

Por isso a decisão da Fifa é péssima.

Mesmo que houvesse o erro no campo já seria um absurdo. E nem foi o caso. O árbitro tomou uma decisão possível, recomendada pelo VAR e amparada pela regra.

Quando a Fifa suprime a suspensão de um jogador expulso corretamente, ela enfraquece a própria arbitragem.

E pior: faz isso às vésperas de uma decisão envolvendo o país anfitrião.

A partir de agora, qualquer expulsão importante poderá virar debate de bastidor. Qualquer seleção poderá perguntar por que Balogun foi liberado para jogar e outro atleta não.

É esse o problema.

A Fifa deveria preservar a coerência do próprio jogo.

Se houve erro em outro lance da Copa, como no caso envolvendo Messi na abertura, esse erro não pode servir de argumento para criar outro. Erro não se compensa com erro.

A arbitragem não pode entrar em campo com medo de decidir

A arbitragem não pode entrar em campo com medo de decidir. Árbitro não pode apitar imaginando que, dias depois, sua decisão será desmontada por uma instância disciplinar sem que tenha havido um absurdo técnico no lance.

Isso é péssimo para a competição. Fico envergonhado com uma decisão dessas.

O futebol já convive com pressão demais sobre a arbitragem. Quando a própria Fifa relativiza uma expulsão tomada em campo, revisada pelo VAR e sustentada pela regra, ela transforma um caso específico em precedente.

E precedente, em Copa do Mundo, pesa.

Hoje, foi Balogun. Amanhã pode ser um brasileiro, um belga, um argentino, um francês ou qualquer outro jogador expulso em jogo decisivo.

A pergunta será inevitável: se a Fifa suspendeu a punição dele, por que não suspenderia a de outro? É essa porta que não deveria ter sido aberta.