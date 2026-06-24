Vice-presidente gaúcho da Amazon analisa salto tecnológico entre as Copas: “Próximos oito anos podem mudar o mundo tanto quanto os últimos 32”

Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

De 1994 a 2026
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