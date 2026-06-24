Vice-presidente gaúcho da Amazon analisa salto tecnológico entre as Copas: “Próximos oito anos podem mudar o mundo tanto quanto os últimos 32”

Leandro Balbinot, vice-presidente de cadeia de suprimentos e tecnologia da Amazon. Diori Vasconcelos / Agencia RBS

Se em 1994 alguém dissesse que uma pequena livraria online criada nos arredores de Seattle se transformaria em uma das empresas mais valiosas do planeta, provavelmente seria visto como um maluco sonhador.

Naquele mesmo ano, os Estados Unidos recebiam a Copa do Mundo pela primeira vez. Seattle sequer estava entre as sedes do torneio. Ao mesmo tempo, porém, a cidade vivia silenciosamente uma transformação que ajudaria a mudar o mundo.

Trinta e dois anos depois, a Amazon se tornou uma gigante global, a inteligência artificial faz parte do cotidiano e a Copa de 2026 é disputada em um ambiente completamente diferente daquele visto nos anos 90.

Para o gaúcho Leandro Balbinot, vice-presidente de cadeia de suprimentos e tecnologia da Amazon e diretor de tecnologia da Whole Foods Market, a próxima grande transformação pode acontecer muito mais rápido.

— Próximos oito anos podem mudar o mundo tanto quanto os últimos 32 — afirmou durante entrevista concedida à Gaúcha em Seattle.

A avaliação parte justamente da velocidade com que a tecnologia passou a evoluir. Segundo Balbinot, a Copa de 2026 já pode ser considerada a Copa da tecnologia.

Dentro de campo, recursos como o impedimento semiautomático e a utilização cada vez maior de dados ajudam a transformar a experiência de jogadores, treinadores, árbitros e torcedores.

Fora dele, a tecnologia encurtou distâncias e mudou a forma como o futebol é consumido.

— Um goleiro de Cabo Verde pode virar celebridade do dia para a noite. Isso mostra a força das redes sociais, da inteligência artificial e da tecnologia para conectar pessoas — observou.

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Ao analisar o futebol brasileiro, o executivo acredita que ainda existe espaço para um uso mais intenso de dados e tecnologia nos processos de tomada de decisão.

— Vejo muitos clubes nos Estados Unidos e na Europa utilizando dados para melhorar aspectos técnicos e táticos. No futebol brasileiro, pelo menos para quem acompanha de fora, isso ainda não parece estar no centro da discussão — completou.

A conversa também passou pela própria transformação de Seattle. Balbinot lembra que a região se consolidou como um dos principais polos tecnológicos do planeta graças a uma combinação de incentivos, atração de talentos e proximidade entre empresas e universidades.

O resultado foi uma mudança profunda em pouco mais de três décadas. Hoje, a cidade que ficou fora da Copa de 1994 ajuda a explicar boa parte da tecnologia utilizada no mundo e também no Mundial de 2026.

Por isso, ao olhar para o futuro, o executivo evita fazer previsões específicas sobre quais ferramentas irão dominar os próximos anos. Mas demonstra convicção sobre uma coisa: a velocidade das mudanças será cada vez maior.

Se a diferença entre 1994 e 2026 parece gigantesca, ele acredita que a próxima revolução tecnológica está muito mais próxima do que imaginamos.