Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Entrevista
Notícia

"Os sonhos estão aí para serem realizados": Larissa Riquelme vai à primeira Copa, 16 anos depois de virar meme mundial

Famosa pelas imagens na torcida paraguaia no Mundial de 2010, modelo virou jornalista e confia na seleção do seu país

Diori Vasconcelos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS