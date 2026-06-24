Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Em todo lugar!
Opinião

No coração da Microsoft, encontrei um gremista que mantém viva a ligação com o RS pelo rádio: "Escutar a Gaúcha é o que me deixa conectado"

E, de repente, no coração de uma das regiões mais inovadoras do mundo, encontro um gaúcho que escuta os programas da rádio, acompanha o Grêmio e encontra nisso uma forma de se sentir mais perto de casa

Diori Vasconcelos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS