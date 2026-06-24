No coração da Microsoft, encontrei um gremista que mantém viva a ligação com o RS pelo rádio: "Escutar a Gaúcha é o que me deixa conectado"

Seattle ajuda a explicar muita coisa sobre a Copa de 2026. Foi aqui que empresas como Microsoft e Amazon cresceram e ajudaram a transformar a forma como o mundo se comunica, trabalha e consome informação. Foi daqui que saíram tecnologias que hoje fazem parte da rotina de bilhões de pessoas.

E foi justamente durante essa busca por histórias que recebi uma mensagem nas redes sociais. Depois que compartilhei alguns conteúdos da cobertura em Seattle, Marcus Breda entrou em contato.

Gaúcho de Porto Alegre, gremista e morador da região há 11 anos, ele trabalha na Microsoft, em Redmond, cidade vizinha a Seattle onde fica a sede da empresa.

Marcamos uma conversa para o Sala de Redação. A ideia inicial era falar sobre tecnologia, inteligência artificial e sobre a trajetória que levou um estudante de Ciência da Computação formado pela PUCRS ao coração de uma das empresas mais importantes do mundo.

Mas a entrevista começou por outro assunto: o Grêmio.

Perguntei se ele ainda conseguia acompanhar o time vivendo a quase 11 mil quilômetros de Porto Alegre. A resposta veio rápida.

— Quando eu quero me incomodar, é só escutar os jogos do Grêmio — brincou.

Foi uma resposta bem-humorada, mas que abriu caminho para algo mais interessante. Quis saber como ele mantém a ligação com o Rio Grande do Sul vivendo quatro horas atrás do horário de Brasília e do outro lado do continente. Foi então que veio a frase que acabou dando origem a esta coluna:

— Escutar os programas da Gaúcha é o que me deixa conectado com Porto Alegre.

Confesso que ouvir isso provoca um sentimento difícil de explicar. Durante uma cobertura internacional, a gente passa por aeroportos, hotéis, estádios e transmissões sem ter muita noção de onde o trabalho chega.

E, de repente, no coração de uma das regiões mais inovadoras do mundo, encontro um gaúcho que acompanha o noticiário, escuta os programas da rádio, acompanha o Grêmio e encontra nisso uma forma de se sentir mais perto de casa.

Marcus saiu de Porto Alegre após se formar na PUCRS. Entrou na Microsoft, trabalhou no desenvolvimento do Windows e recebeu a oportunidade de se transferir para os Estados Unidos.

Hoje vive justamente em uma região que ajuda a moldar o futuro da tecnologia. Quando perguntei sobre inteligência artificial, ele foi categórico ao dizer que estamos apenas no começo dessa transformação.

Na visão dele, o mais interessante não será apenas a evolução das ferramentas, mas a forma como as pessoas vão utilizá-las para criar, trabalhar e resolver problemas.

Saí da conversa pensando em outra coisa. Passei os últimos dias tentando entender como Seattle ajuda a explicar a Copa de 2026. Talvez a resposta esteja justamente nessa história.

A tecnologia aproxima pessoas, encurta distâncias e cria novas possibilidades. Só que no fim das contas, as conexões mais importantes continuam sendo humanas. E foi no coração da Microsoft que encontrei um gaúcho que me lembrou disso.