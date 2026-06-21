Microsoft, Amazon e Starbucks: o que a Seattle de 1994 ajuda a explicar sobre a Copa do Mundo de 2026

Estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos. Diori Vasconcelos / Zero Hora

É impossível caminhar por Seattle durante a Copa do Mundo e não pensar em 1994. Naquele ano, os Estados Unidos recebiam o Mundial pela primeira vez tentando convencer um país apaixonado por outros esportes de que o futebol também poderia fazer parte da cultura local.

Trinta e dois anos depois, Seattle, que não foi sede naquela edição, está entre as cidades escolhidas para receber jogos da Copa de 2026. Mas a história daqui ajuda a entender muito mais do que a evolução do futebol.

Enquanto a Copa de 1994 era disputada, uma revolução silenciosa ganhava força nesta região do noroeste americano.

Em julho daquele ano, Jeff Bezos fundava a Amazon nos arredores de Seattle. A empresa era apenas uma livraria online. Hoje, é uma das maiores companhias do planeta.

A poucos quilômetros dali, em Redmond, a Microsoft entrava de vez na era da internet. A empresa já era uma gigante da computação, mas entrava em uma fase decisiva da transformação digital, ajudando a consolidar a região como um dos principais polos tecnológicos do mundo.

Sede da Microsoft em Redmond, localizada a 20 minutos de Seattle. Diori Vasconcelos / Zero Hora

Enquanto os Estados Unidos tentavam popularizar o futebol, Seattle participava de uma mudança que transformaria a forma como o mundo trabalha, se comunica e consome informação. Para quem está cobrindo a Copa de 2026, a comparação é inevitável.

Em 1994, uma cobertura internacional exigia equipamentos pesados, transmissões complexas e longos processos para enviar material ao Brasil. Hoje, produzimos vídeo, áudio, texto e conteúdo para redes sociais praticamente em tempo real, com equipamentos que cabem em uma mochila.

A mesma região que colaborou para impulsionar a internet ajuda a explicar como é possível fazer uma cobertura integrada, conectada, móvel e multiplataforma a milhares de quilômetros de casa.

Um terceiro símbolo impossível de ignorar

Primeira loja da Starbucks no mundo, inaugurada em 1971, em Seattle. Diori Vasconcelos / Zero Hora

Fundada em Seattle em 1971, a Starbucks faz parte da identidade da cidade. A cultura do café está por toda parte e a marca cresceu junto com ela.

Na época da Copa de 1994, a Starbucks tinha pouco mais de 400 lojas e começava sua expansão nacional. Hoje são mais de 40 mil espalhadas pelo mundo. Para quem faz uma cobertura internacional, um Starbucks quase sempre significa a mesma coisa: café, Wi-Fi e uma tomada para recarregar equipamentos antes da próxima entrada ao vivo.

Por isso, Seattle talvez seja uma das cidades que melhor representam a distância entre a primeira Copa dos Estados Unidos e a atual.

Respirando o esporte

Sede da Amazon no centro de Seattle. Diori Vasconcelos / Zero Hora

Também ajuda o fato de Seattle respirar futebol de uma maneira rara para os padrões americanos. A atmosfera nas arquibancadas, a participação dos torcedores e a energia nos dias de jogo lembram, em alguns momentos, muito mais a América do Sul do que a imagem tradicional do esporte nos Estados Unidos.

No fim das contas, Seattle reforça uma percepção que tenho encontrado desde o início desta cobertura.

A Copa acontece dentro dos estádios. Mas também na cultura, na tecnologia, na economia e na história dos lugares que a recebem.

Enquanto os Estados Unidos tentavam convencer o país a gostar de futebol em 1994, Seattle ajudava a construir parte do mundo que conhecemos hoje. Trinta e dois anos depois, a Copa voltou. E encontrou uma cidade transformada.