Filho da campeã mundial Roseli, ex-jogador do Caxias do Sul Basquete acompanha de dentro transformação ambiciosa da Tesla

Encontrei Felipe da Silva, o Double B. Paulista, em Santa Clara. Diori Vasconcelos / Arquivo pessoal

A Copa do Mundo costuma render histórias que vão muito além do futebol. Em Santa Clara, uma conversa iniciada por causa do basquete terminou dentro de um dos projetos mais ambiciosos da Tesla.

O personagem é Felipe da Silva, conhecido como Double B. Paulista, é filho de Roseli, campeã mundial pela seleção brasileira em 1994 e medalhista olímpica nos Jogos de Atlanta 1996.

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Ex-jogador profissional, defendeu o Caxias do Sul Basquete, em 2013, e guarda boas lembranças da passagem pelo Rio Grande do Sul.

— Passei muito frio — conta rindo.

Felipe lembra da neve, das gírias, da culinária e das viagens por cidades como Gramado, Lajeado e Porto Alegre. Foi uma passagem suficiente para criar um carinho pelo estado.

Roseli foi campeã mundial pela seleção brasileira em 1994 e medalhista olímpica nos Jogos de Atlanta 1996. Arquivo pessoal / Reprodução

Virada na carreira

Depois de encerrar a carreira nas quadras, decidiu recomeçar a vida nos Estados Unidos. Trabalhou como motorista de aplicativo e fez entregas até conseguir se estabelecer na Califórnia.

Hoje, divide a rotina entre diferentes atividades. É agente licenciado pela FIBA, representa cerca de 100 atletas, trabalha como DJ e atua como Quality Technician (QT) na Tesla.

Transformação na Tesla

Foi nesse momento que a conversa tomou um rumo inesperado.

Segundo Felipe, a fábrica onde trabalha passa por uma transformação para ampliar a produção do Optimus, robô humanoide desenvolvido pela Tesla. Os funcionários estão sendo preparados para essa nova etapa.

— A fábrica já está sendo adaptada — revela.

Rotina das pessoas

Ele explica que, em um primeiro momento, os robôs devem atuar dentro das próprias linhas de produção. Depois, a expectativa é que passem a fazer parte da rotina das pessoas.

— A ideia é que eles possam ajudar dentro de casa, lavar roupa, lavar louça, passear com o cachorro e cuidar da casa enquanto a família viaja — afirma.

Caminho pouco comum

A trajetória de Felipe reúne caminhos pouco comuns. Filho de uma das maiores jogadoras da história do basquete brasileiro, passou pelas quadras de Caxias do Sul, recomeçou a vida nos Estados Unidos, tornou-se agente FIBA, construiu uma carreira como DJ e hoje acompanha de dentro uma transformação que pode marcar os próximos capítulos da indústria da tecnologia.