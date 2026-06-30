Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Roteiro improvável
Opinião

Filho da campeã mundial Roseli, ex-jogador do Caxias do Sul Basquete acompanha de dentro transformação ambiciosa da Tesla

Paulista construiu uma trajetória improvável na Califórnia. Além de atuar como agente FIBA e DJ, trabalha na Tesla e contou como a empresa prepara a produção do robô humanoide Optimus

Diori Vasconcelos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS