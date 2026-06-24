Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Não existe jogo pequeno!
Opinião

Em uma Copa do Mundo, até Bósnia x Catar vira um grande espetáculo

O estádio lotado, a festa nas ruas e a mobilização de milhares de torcedores mostraram, mais uma vez, por que não existe jogo pequeno em um Mundial

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