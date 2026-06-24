Em uma Copa do Mundo, até Bósnia x Catar vira um grande espetáculo

Bósnia venceu o Catar por 3 a 1 pela terceira rodada da Copa do Mundo. Richard Heathcote / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em qualquer outro campeonato, um jogo entre Bósnia e Catar provavelmente passaria despercebido. Na Copa do Mundo, não.

Quase 67 mil pessoas lotaram o Lumen Field, em Seattle, para acompanhar um confronto que valia a sobrevivência das duas seleções no torneio. Se empatassem, as duas estariam eliminadas.

A Bósnia foi melhor. Teve mais qualidade, criou mais chances e venceu com justiça. Só que a história do dia não foi o placar. Foi olhar para as arquibancadas.

Milhares de bósnios e cataris viajaram até os Estados Unidos para acompanhar uma partida entre duas seleções que dificilmente sonham com o título mundial. E isso ajuda a explicar a força da Copa.

Não existe outro momento no futebol em que um jogo entre Bósnia e Catar mobilizaria tanta gente. Não existe outra competição capaz de reunir tantos torcedores, de tantos lugares diferentes, para um confronto como esse.

Na Copa, representar um país já é motivo suficiente para atravessar um oceano. O título fica para depois.

A festa começou horas antes do jogo. Continuou durante os 90 minutos. E seguiu pelas ruas de Seattle depois do apito final.

Torcida da Bósnia no Lumen Field, em Seattle, nesta quarta-feira (24). Richard Heathcote / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Foi o segundo jogo que acompanhei na cidade. Pela segunda vez, estádio lotado. Antes disso, em Los Angeles, acompanhei outras três partidas. Todas com mais de 70 mil torcedores no SoFi Stadium.

Já são cinco jogos que vivi de perto nesta Copa. Cinco estádios cheios. Dezenove gols. E uma certeza.

A maior Copa do Mundo que já vi não está sendo construída apenas pelas seleções protagonistas.

Ela também é feita por jogos como Bósnia x Catar. Porque, em uma Copa do Mundo, não existe jogo pequeno.