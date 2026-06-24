Do RS ao Google: a história de um colorado que virou chef de cozinha em uma das maiores empresas do mundo

Carlos Alberto Teixeira é chef de cozinha do Google. Gaúcha/Reprodução

Entre uma pauta e outra da Copa do Mundo, uma mensagem recebida durante o Sala de Redação me levou ao alto da Space Needle, um dos cartões-postais de Seattle. Foi lá que conheci Carlos Alberto Teixeira, gaúcho, colorado e chef de cozinha do Google.

Carlos ouviu uma das minhas participações na Rádio Gaúcha e decidiu entrar em contato. Morador de Seattle há sete anos, contou que acompanhava a cobertura da Copa à distância, sem perder a conexão com o Rio Grande do Sul.

Algumas horas depois, nos encontramos na torre que oferece uma das vistas mais conhecidas da cidade. Com vista privilegiada de Seattle, a 184 metros de altura, ele começou a contar a trajetória que o levou de Porto Alegre aos Estados Unidos.

A mudança aconteceu em 2019. A esposa recebeu uma proposta de trabalho e o casal decidiu encarar o desafio. Primeiro, voltou a atuar como chef de cozinha. Depois surgiram novas oportunidades até chegar ao Google, em que trabalha há quatro anos.

Mas existe uma conexão que permaneceu intacta durante toda essa mudança. Mesmo morando a milhares de quilômetros do Beira-Rio, Carlos acompanha o Inter de perto. Assiste aos jogos, participa de grupos de torcedores e segue vivendo as emoções de qualquer colorado.

Quando pergunto como define essa relação, ele responde sem hesitar:

— Acho que é uma relação tóxica.

Logo depois, completa:

— Eu não consigo abandonar o Inter.

Hoje, é responsável por uma estação de culinária indiana dentro da empresa. Uma função que exigiu adaptação a novos sabores, ingredientes e hábitos culturais.

— No Brasil, principalmente em Porto Alegre, a nossa comida não é tão condimentada. Aqui as pessoas gostam disso — conta.

Carlos encontrou um novo lar em Seattle, construiu carreira dentro do Google e viu os Estados Unidos virarem sua casa. Mas segue acompanhando o Inter como fazia no Rio Grande do Sul. Até porque, como ele mesmo definiu, algumas relações são difíceis de abandonar.