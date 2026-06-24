Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Gaúcho nos EUA
Notícia

Do RS ao Google: a história de um colorado que virou chef de cozinha em uma das maiores empresas do mundo

Do alto da Space Needle, um dos principais cartões-postais de Seattle, Carlos Alberto Teixeira contou como construiu carreira sem perder as conexões com o Estado e com o Inter

Diori Vasconcelos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS