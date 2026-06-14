Como entreguei uma camisa da Seleção para David Beckham e parei nos stories do astro

Eu trouxe uma camiseta da Seleção Brasileira na mala para a cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Não tinha um plano para ela. Até encontrar uma notícia que mudou tudo.

Na quinta-feira (11), enquanto participava do Bola nas Costas direto da Calçada da Fama, descobri que David Beckham seria homenageado no local na manhã seguinte. A cerimônia aconteceria justamente no dia da abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

A escolha fazia sentido. Beckham foi uma das figuras mais importantes para a popularização do futebol no país durante sua passagem pelo LA Galaxy e hoje é um dos proprietários do Inter Miami, clube que tem Lionel Messi como principal estrela.

Na mesma notícia havia outro detalhe: Victoria Beckham e Tom Cruise participariam da homenagem. Decidi que precisava estar lá.

O problema era que eu não tinha credencial, convite ou qualquer garantia de acesso. Então recorri ao plano mais simples possível: chegar cedo.

Tom Cruise e David Beckham, em Los Angeles. Diori Vasconcelos / Zero Hora

Antes de sair do hotel, ainda antes das sete da manhã, vi a camiseta do Brasil dentro da mala e resolvi colocá-la na mochila. Não era uma camisa qualquer. Era uma edição comemorativa da Olimpíada de 1984, realizada justamente em Los Angeles. Eu a trouxe porque, além da Copa do Mundo, a cidade também se prepara para receber novamente os Jogos Olímpicos em 2028.

Havia uma conexão simbólica entre os dois maiores eventos esportivos do planeta acontecendo no mesmo lugar. Não sabia se conseguiria chegar perto de Beckham, mas a camisa foi junto.

Quando cheguei à Calçada da Fama, a estrutura do evento ainda estava sendo montada. Conversei com a equipe de organização, expliquei que era jornalista brasileiro cobrindo a Copa do Mundo e pedi a chance de acompanhar a cerimônia mais de perto.

Deu certo. Pouco depois, eu estava dentro da área destinada à imprensa, a poucos metros do local onde Beckham revelaria sua estrela.

David Beckham acompanhado de sua esposa, Victoria Beckham, e o ator Tom Cruise. Diori Vasconcelos / Zero Hora

Quando ele chegou acompanhado de Victoria Beckham e Tom Cruise, me aproximei junto dos fotógrafos e cinegrafistas. Em questão de segundos, estava frente a frente com Beckham.

Pedi um recado para o público brasileiro. Ele apertou minha mão, sorriu e mandou um oi para a audiência do Brasil. Já era mais do que eu imaginava conseguir naquela manhã. Mas a camiseta ainda estava na mochila.

Depois dos discursos e da inauguração da estrela, surgiu uma nova oportunidade. Perguntei à organizadora se poderia entregar um presente vindo do Brasil. Ela autorizou.

Chamei Beckham, entreguei a camiseta da Seleção e fui recebido com a mesma simpatia que ele demonstrou durante todo o evento.

Aliás, essa foi a impressão que ficou da cerimônia inteira. Beckham chegou a atravessar os gradis para atender fãs, tirar fotos, distribuir autógrafos e agradecer o carinho das pessoas que estavam no local.

No fim do evento, ele chamou todos os jornalistas presentes para uma foto coletiva. Horas depois, veio mais uma surpresa.

Beckham ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Beckham publicou a imagem nos stories de sua conta oficial no Instagram. Sem planejar, eu tinha ido parar nas redes sociais de um dos maiores nomes do futebol mundial.

E a história ainda ganhou um último capítulo. No dia seguinte, familiares de Beckham publicaram fotos usando a camiseta da Seleção Brasileira nas redes sociais.





Foi quando tive a certeza de que o presente não havia ficado apenas alguns segundos nas mãos dele durante a cerimônia. A camisa tinha ido para casa com a família Beckham.

E pensar que tudo começou com uma camiseta dentro de uma mala, um sonho e uma missão impossível em Los Angeles.

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