Cangurus do futebol, cerveja no tênis e festa de campeão: como os australianos transformaram um 0 a 0 em noite de título na Copa

Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Comemoração sem fim
Notícia

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O jogo não foi brilhante, mas a comemoração da Austrália depois do empate com o Paraguai mostrou uma torcida vivendo, na essência, tudo o que uma Copa do Mundo pode oferecer

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