Cangurus do futebol, cerveja no tênis e festa de campeão: como os australianos transformaram um 0 a 0 em noite de título na Copa

Australianos estão preocupados em viver tudo o que uma Copa do Mundo pode oferecer. Diori Vasconcelos / Agência RBS

Não foi um grande jogo. Austrália e Paraguai empataram em 0 a 0 no Levi’s Stadium, em Santa Clara, no primeiro jogo que acompanhei na região de San Francisco. Em seis partidas de Copa do Mundo, distribuídas por três cidades diferentes, foi o primeiro empate sem gols que vi de perto.

Curiosamente foi também uma das noites mais marcantes da cobertura. Bastou o apito final para que o estádio parecesse ter acabado de receber uma decisão de campeonato. O empate classificou a Austrália para a próxima fase como segunda colocada do grupo que tinha os Estados Unidos, anfitrião da Copa.

Os jogadores comemoraram dentro de campo como se tivessem conquistado um título. Nas arquibancadas, a festa era ainda maior.

Os australianos deixaram os assentos e tomaram conta dos corredores internos do estádio. Durante quase uma hora, ninguém foi embora. Eles simplesmente cantavam:

— Aussie, Aussie, Aussie…

Depois emendavam outra música:

— I’m going to Dallas.

Era a maneira de celebrar a classificação e, ao mesmo tempo, anunciar o próximo destino da viagem. A Austrália agora segue para Dallas, onde vai disputar a próxima fase da Copa.

A comemoração era pela classificação, mas, acima de tudo, pela oportunidade de continuar vivendo uma Copa do Mundo.

Torcedor praticando uma "tradição australiana": beber no próprio tênis. Diori Vasconcelos / Agência RBS

No meio da festa, encontrei dois australianos que me abordaram em português. Perguntei como eles falavam tão bem. A resposta foi simples.

Disseram que amam o Brasil, o futebol brasileiro e a cultura brasileira. Aprenderam português justamente por causa dessa paixão.

Depois do jogo, conversei com duas norte-americanas sobre aquela festa interminável. Comentei:

— Esses caras amam a Copa do Mundo.

Elas sorriram e responderam:

— Na verdade, eles amam a vida.

Acho que nenhuma definição resume melhor o que vi naquela noite. A comemoração continuou do lado de fora, nos bares oficiais da Copa. Lotados. Foi ali que descobri outra tradição australiana.

Um torcedor subia nas costas de outro, tirava o próprio tênis, enchia de cerveja e bebia dali mesmo. Quando terminava, descia. Outro repetia o ritual. Depois mais um. E mais um.

Uma nojeira? Talvez.

Absolutamente estranho para quem vê pela primeira vez. Para eles, era apenas mais um capítulo da festa. E talvez faça sentido que essa torcida seja conhecida como Socceroos, uma mistura de soccer com kangaroos. Os cangurus do futebol.

Porque algumas torcidas vão ao Mundial para ver futebol. Os australianos estão preocupados em viver tudo o que uma Copa do Mundo pode oferecer.