Caminho do Gol, atmosfera sul-americana e casa cheia: como Seattle empurrou os EUA à classificação

Jogadores estadunidenses comemorando a classificação na Copa do Mundo. Jamie Squire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 nesta sexta-feira (19) e garantiram classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Foi uma vitória tranquila, diante de 66.925 torcedores no Lumen Field.

Saí do estádio com a impressão de que o resultado foi apenas uma parte da história.

Depois de quase duas semanas acompanhando a Copa na Califórnia, Seattle foi a primeira cidade americana em que tive a sensação imediata de estar vivendo um Mundial.

Em Los Angeles, os estádios lotaram e os jogos tiveram clima de Copa. Mas, fora deles, muitas vezes era preciso procurar pelos sinais do torneio.

Em Seattle, não. A Copa aparece no aeroporto. No hotel. Nas ruas.

No café da manhã, as mesas estavam ocupadas por torcedores dos Estados Unidos e da Austrália. No caminho para o estádio, bandeiras, camisetas e cachecóis surgiam por todos os lados. Bastava caminhar alguns metros para encontrar alguém seguindo na mesma direção.

Parecia que a cidade inteira tinha um compromisso marcado. E talvez tivesse mesmo.

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Seattle tem uma relação diferente com o futebol. A cidade é casa do Seattle Sounders, tem tradição de grandes públicos e uma cultura de arquibancada que foge ao padrão americano.

Isso ficou evidente horas antes da bola rolar. Na principal via de acesso ao estádio, encontrei algo que não esperava ver nos Estados Unidos: um “Caminho do Gol”.

Quarteirões e mais quarteirões tomados por torcedores cantando, pulando e transformando a caminhada até o estádio em parte do espetáculo. Havia instrumentos musicais, fantasias, perucas, bandeiras e gente que parecia ter esperado meses por aquele momento.

Por alguns instantes, a cena lembrava muito mais uma partida na América do Sul do que um evento esportivo nos Estados Unidos.

O jogo começou. Os norte-americanos fizeram o suficiente para vencer, confirmaram a classificação e seguem adiante no torneio.

Em Seattle, o que mais chamou atenção foi perceber a Copa não chegou apenas ao estádio. Ela tomou conta das ruas.