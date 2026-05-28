Por que Porto Alegre está cheia de gente com “cara” de corredor

Talvez seja essa uma das coisas mais bonitas que a maratona provoque: ela reúne diferentes países e diversos “brasis” nas mesmas ruas. Diori Vasconcelos / Arquivo Pessoal

Chegando à feira da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre Olympikus, encontrei um grupo carregando malas pelos corredores do Barra Shopping. Perguntei de onde eram. Rio Grande do Norte.

Uma das corredoras vai estrear nos 42 quilômetros neste domingo (31). Disse que escolheu Porto Alegre pelo percurso plano e pelo clima mais agradável. Contou também que, durante os treinos longos, chegou a acordar às duas da madrugada para treinar. Isso porque, em Natal, o calor já é quase insuportável às cinco da manhã.

Talvez seja essa uma das coisas mais bonitas que a maratona provoque: ela reúne diferentes países e diversos “brasis” nas mesmas ruas.

Nesta semana, Porto Alegre está diferente. Os sotaques se espalham pelos hotéis, restaurantes, cafeterias e corredores da feira. Pessoas chegam carregando mochilas, tênis, garrafas térmicas e histórias completamente diferentes. Todas movidas pela mesma razão.

Correr.

Dos quase 10 mil inscritos nos 42 quilômetros deste domingo, 55% são de fora do Rio Grande do Sul. E é curioso perceber como um evento como esse transforma a cidade.

Durante alguns dias, Porto Alegre deixa de ser apenas Porto Alegre. Vira pista, ponto de encontro e destino. Se transforma na capital brasileira da corrida.

É possível perceber com facilidade quem está aqui por causa da maratona. As pessoas ficam com cara de corredor. Carregam no rosto aquela mistura de ansiedade, expectativa e empolgação de quem treinou durante meses para viver essa experiência.

E talvez essa seja justamente a grande mudança da reta final. A ansiedade continua existindo, claro. Mas ela muda de forma.

Leia Mais Saiba como retirar o kit para a 41ª Maratona de Porto Alegre; confira horários e local

Já não é mais sobre o treino longo que ficou para trás ou sobre o que ainda pode ser feito. A esta altura, o trabalho já foi realizado.

Agora é confiar no corpo, na preparação e em tudo o que foi construído ao longo dos últimos meses.

Agora é “só” correr.

E talvez seja exatamente isso que torne a semana da maratona tão especial. Ela deixa de ser apenas sobre performance. Passa a ser sobre viver tudo aquilo que a corrida construiu pelo caminho.

No domingo (31), quase 10 mil pessoas vão largar para correr os 42 quilômetros pelas ruas de Porto Alegre. Mas nenhuma delas vai carregar apenas um número no peito.

Cada corredor levará consigo a própria história até a linha de chegada.