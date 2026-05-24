O erro grave e o acerto da arbitragem na derrota do Inter contra o Vitória

Felipe Fernandes de Lima (ao fundo) apitou o jogo. Ricardo Duarte / SC Internacional

A derrota por 2 a 0 do Inter para o Vitória, em Salvador, teve duas decisões importantes da arbitragem. As duas envolveram Bernabei. Em uma delas, Felipe Fernandes de Lima acertou. Na outra, errou de forma grave.

Na etapa inicial, Bernabei recebeu passe em profundidade, entrou na área, tocou na bola e caiu no gramado após a aproximação do goleiro Lucas Arcanjo. O movimento do lateral do Inter, porém, foi determinante para a análise do lance.

Antes mesmo da chegada do goleiro, Bernabei já projetava as pernas, arrastava os bicos das chuteiras no gramado, dobrava os joelhos e desacelerava. A ação indicou tentativa de buscar o contato e cavar um pênalti.

Por isso, foi correta a decisão do árbitro de marcar tiro livre indireto e aplicar cartão amarelo por simulação ao jogador colorado.

O problema veio no fim da partida. Já amarelado, Bernabei recebeu o segundo cartão e acabou expulso de maneira injusta. Felipe Fernandes de Lima marcou uma falta que não existiu.

O lance foi uma trombada em disputa de bola. Os dois jogadores chegaram correndo, houve um choque de corpo, um caiu para cada lado e o árbitro interpretou equivocadamente como infração do lateral do Inter.

Se a falta não existiu, o cartão amarelo também não poderia ter sido aplicado. A consequência foi grave: uma expulsão injusta de Bernabei.