A armadilha que ronda os maratonistas na reta final de preparação

Proximidade da prova costuma gerar insegurança para os corredores. Jeff Botega / Agência RBS

A poucos dias da Maratona Internacional de Porto Alegre 2026, ansiedade e insegurança podem levar corredores ao erro mais comum da preparação: exagerar justamente quando o corpo mais precisa recuperar.

Existe um momento da preparação para a maratona em que o confronto muda. Ele deixa de ser contra os quilômetros, contra o relógio ou contra a planilha. Passa a ser contra a ansiedade.

Faltando menos de duas semanas para a 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre Olympikus 2026, começam as dúvidas. Será que eu treinei o suficiente? Será que estou preparado? Será que fiz as coisas certas ao longo do ciclo?

E esse talvez seja um dos períodos mais delicados da preparação, principalmente para quem vai estrear nos 42km.

Na semana passada, fiz o meu treino mais longo do ciclo: 36 quilômetros. É aquele momento que representa o auge da preparação física e mental. A partir dali, a lógica muda completamente. O volume começa a cair, a intensidade diminui e o foco deixa de ser evolução. O objetivo passa a ser recuperação.

É o período do polimento.

Os treinos continuam e o corpo precisa seguir ativo. Mas já não existe mais ganho físico relevante nessa reta final. O que foi construído, foi construído. Agora, o mais importante é chegar inteiro na largada.

E muita gente erra justamente aí.

A proximidade da prova gera insegurança. Dá a sensação de que ainda falta fazer alguma coisa. Que é preciso correr mais, treinar mais ou compensar algum treino perdido. Só que, nessa fase, exagerar costuma ser muito mais perigoso do que descansar.

Entre fazer um treino a mais e chegar cansado, muitas vezes é melhor recuperar.

Porque o desgaste nessa altura já não é só físico. Ele também é mental. A vida continua acontecendo junto com a preparação. Trabalho, rotina, preocupação com a prova, sono, alimentação, ansiedade. Tudo pesa.

Por isso, essa reta final exige muito mais equilíbrio do que coragem.

É hora de acertar o volume de treino, cuidar do sono, ajustar a hidratação e começar a organizar melhor a ingestão de carboidrato. A hidratação da maratona não começa na véspera da prova. Ela começa dias antes. O mesmo vale para a alimentação. Não adianta exagerar na água ou no prato de massa na noite anterior se o corpo passou toda a semana sem os cuidados necessários.

A preparação para uma maratona também passa por entender a hora de diminuir.

E talvez essa seja uma das lições mais difíceis para corredores ansiosos: às vezes, treinar menos é exatamente o que vai fazer tu correr melhor.

No dia 31 de maio, a partir das 6h da manhã, vou correr pela 14ª vez uma maratona.

E quanto mais experiência eu ganho nos 42,195 km, mais eu percebo que chega um momento em que o maior desafio deixa de ser correr mais.