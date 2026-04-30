O que aprendi depois de correr 13 maratonas

Maratona de Boston, em 2023, foi um grande desafio. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Depois de 13 maratonas, tem uma coisa que eu posso dizer com segurança. Correr uma maratona nunca é fácil.

A experiência ajuda. Ensina. Dá repertório. Mas não simplifica o que vem pela frente. Porque a maratona não é sobre o que tu já fez. É sobre o que tu precisa fazer na próxima. E isso muda o tempo todo.

Eu já treinei para maratona em outros momentos da vida. Com outra rotina, outras preocupações, outro tipo de desgaste. Hoje, a realidade é diferente. Tenho uma filha de três anos, outras responsabilidades, outra dinâmica de sono, de trabalho, de organização do dia.

Treinar nunca é repetição. É adaptação. É encaixar um desafio grande dentro de uma vida que não para. E é por isso que nenhuma maratona é igual à outra.

Em 2023, na Maratona de Porto Alegre, fiz a melhor prova da minha vida: 2h57min13s. Índice para Boston.

E não foi o melhor ciclo. Teve percalço, ajuste, dúvida. Não era, lá no começo, um cenário que apontava para aquele resultado. Mas as coisas foram se encaixando. No dia, deu certo.

No ano seguinte, em Boston, foi o contrário. Fiz o melhor ciclo da minha vida. Nunca treinei tão bem. Nunca cheguei tão preparado. E foi a prova mais dura que eu já vivi.

Senti cedo. No quilômetro 27, vieram as câimbras. Corri os últimos 14 quilômetros com dor. Caminhei pela primeira vez em uma maratona. Pela primeira vez, pensei em não terminar.

Ali, o desafio mudou. Não era mais sobre tempo. Era sobre terminar. Era sobre lidar com a frustração de ver uma grande prova escapar e, ao mesmo tempo, entender que eu estava vivendo um sonho. E que precisava cruzar aquela linha de chegada. De um jeito ou de outro.

Num ano, a melhor prova sem o melhor ciclo. No outro, o melhor ciclo com a prova mais difícil. E as duas me ensinaram a mesma coisa. A maratona não é previsível. E a vida também não.

Não é porque tu fez tudo certo que o resultado vem como tu imagina. E não é porque o caminho parece torto que não pode dar certo no final.

No fim das contas, não importa quantas tu já correu. Cada maratona é uma nova história. Um novo começo. Que exige respeito, atenção e, principalmente, humildade.

É isso que a gente leva da corrida. É exatamente por isso que a gente volta. E é o que me faz encarar os 42km mais uma vez no próximo dia 31 de maio.

Serviço

Maratona Internacional de Porto Alegre

Meia-maratona: 30/5 - 6h30min (largada)

Rústicas 5km e 10km: 30/5 - 9h (largada)

Maratoninha: 30/5 - 11h (largada)

Maratona: 31/5 - 6h (largada)