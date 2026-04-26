O pênalti reclamado pelo Inter no empate contra o Botafogo

O Inter reclamou de um pênalti não marcado no empate em 2 a 2 contra o Botafogo pelo Brasileirão.
O lance acontece no segundo tempo. O zagueiro Barboza se atrapalha com a bola dentro da área. Na sequência, Allex chega para disputar e tenta passar pelo defensor. Nesse momento, Barbosa segura a camisa do jogador do Inter. Existe o contato, existe o puxão, mas é preciso avaliar o efeito real dessa ação na jogada.
Nem todo tipo de contato, como segurar, puxar ou agarrar caracteriza falta. Para que a infração seja marcada, é necessário que essa ação tenha impacto claro na possibilidade de o adversário jogar ou disputar a bola.
E aqui está o ponto central. Allex já chega desequilibrado no lance, com o corpo projetado à frente e em queda. Enquanto o defensor permanece em pé, o atacante já está desabando no gramado. A queda se dá independentemente do contato, o que tira o peso da ação do defensor na jogada.
Por isso, a decisão da arbitragem foi correta ao não marcar o pênalti. Foi uma leitura de campo adequada em um lance interpretativo, e não havia erro claro que justificasse a intervenção do VAR.