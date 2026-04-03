Gols com irregularidades, lance para expulsão e muita polêmica na derrota do Grêmio para o Palmeiras

Partida em Barueri foi marcada por diversos erros de arbitragem. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A derrota do Grêmio para o Palmeiras foi marcada por uma arbitragem repleta de lances polêmicos, principalmente em situações que antecederam os gols e em um episódio disciplinar relevante.

O primeiro ponto está na origem do gol do Palmeiras. A falta é marcada após um puxão de Pedrinho em Flaco López. É um contato sutil, interpretativo e discutível, que pode ser marcado ou não.

A questão não está exatamente na decisão, mas no critério. Ao optar por esse tipo de marcação, o árbitro precisa sustentar o mesmo padrão ao longo do jogo. Quando há oscilação, com lances semelhantes ou mais intensos sendo ignorados, a condução fica confusa.

Cotovelada de Nardoni

O lance disciplinar envolve Nardoni. O volante gremista acerta uma cotovelada no queixo de Arias em uma disputa. Ele percebe a posição do adversário, projeta o braço e atinge. Mesmo sem força máxima, é um movimento que foge de uma ação natural de jogo. Pela natureza do gesto, é um lance passível de cartão vermelho.

Não é a primeira vez. Contra o Vasco, o jogador já havia protagonizado um episódio semelhante ao pisar na mão de um adversário caído.

Gol do Grêmio

O gol de empate do Grêmio também tem origem discutível, construída a partir de uma sequência de decisões equivocadas. Primeiro, a marcação de uma falta atribuída a Mauricio em um lance em que a bola rebate de forma acidental no braço de Pedrinho. Não há infração de nenhum dos lados.

Na cobrança, Viery reinicia o jogo tocando para Weverton, que pega a bola com a mão sem perceber que ela já estava em jogo. É uma irregularidade que deveria resultar em tiro livre indireto dentro da área.

A arbitragem não vê o lance, o assistente não sinaliza e a partida segue. Weverton recoloca a bola em jogo e, a partir desse reinício, nasce a jogada do gol gremista.

Esse tipo de situação não permite intervenção do VAR, por se tratar de reinício de jogo.

Erro de procedimento

O segundo gol do Palmeiras também tem questionamento na origem. Na reposição lateral, um integrante da comissão técnica interfere ao entregar a bola para a cobrança.

O regulamento determina que apenas os gandulas podem disponibilizar as bolas no sistema adotado pela CBF, posicionando-as nos suportes à beira do campo. É mais um erro de procedimento que deveria ser corrigido em campo e que não pode ser revisado pelo VAR.

No conjunto, a arbitragem teve falhas de critério, um lance disciplinar relevante e erros de procedimento em momentos decisivos, especialmente na origem dos gols. Não foi uma boa noite para o apito.