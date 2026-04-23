A falta de noção necessária para se tornar maratonista

Hoje, estou no meio do ciclo de preparação da minha 14ª maratona. Diori Vasconcelos / Arquivo pessoal

Tem um momento que todo maratonista conhece bem: o instante em que confirma a inscrição. Ali existe uma mistura difícil de explicar. É euforia. É empolgação. Mas também tem algo que só fica claro depois.

Uma certa falta de noção. Porque ninguém que se inscreve pela primeira vez tem real dimensão do que é um ciclo de maratona. Não sabe o que é encaixar treinos longos na rotina, correr cansado, lidar com dúvida e ajustar a vida em torno disso.

Eu vivi isso em 2017, quando me inscrevi na Maratona de Porto Alegre pela primeira vez. Fui no impulso. A corrida já tinha mudado minha vida, mas eu precisava de um objetivo grande pra não parar. A maratona entrou ali.

Hoje, estou no meio do ciclo de preparação da minha 14ª maratona. E, quando fiz a inscrição para este ano, veio tudo de novo: um filme na cabeça. Do começo até aqui. Dos dias bons, dos difíceis, de tudo que o processo exige.

Porque, mesmo conhecendo o caminho, o contexto nunca é igual. A vida muda. A rotina muda. E tem uma coisa que não muda.

Nunca é fácil treinar para uma maratona. A gente ganha experiência, aprende a lidar melhor, mas o desafio continua. E, ainda assim, toda inscrição traz de volta a euforia. Agora com mais consciência. Mas com o mesmo frio na barriga.

Nos dias 30 e 31 de maio, Porto Alegre reunirá milhares de histórias mais uma vez. A 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre Olympikus já tem recorde de inscritos e também terá número recorde nos 42 km.

Cada inscrição carrega um motivo. Cada corredor, uma história. Mas todos passam pelo mesmo ponto de partida. Euforia para dar o primeiro passo. E uma falta de noção necessária para continuar.