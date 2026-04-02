A decisão duvidosa da arbitragem no empate entre Inter e São Paulo

Casagrande teve arbitragem segura. Jeff Botega / Agencia RBS

A arbitragem de Lucas Casagrande no empate entre Inter e São Paulo foi segura. O árbitro conduziu o jogo com autoridade e não permitiu que a partida saísse do controle. Não houve excesso de faltas marcadas, nem sequência de erros ou lances polêmicos. Pelo contrário, teve predominância de acertos nos momentos importantes.

Dentro desse cenário positivo, há um único lance que abre debate.

Já no segundo tempo, Bruno Gomes e Wendell disputam uma bola pelo lado direito do ataque do Inter. No momento do contato, Wendell levanta o braço e atinge o adversário na altura da cabeça, na região da orelha.

Wendell percebe a presença de Bruno Gomes e sabe onde está a cabeça na disputa. Ainda assim, projeta o braço. É um movimento que poderia ser evitado e que vai além de um gesto natural da disputa. O árbitro marca a falta e não aplica cartão.

Pelo tipo de ação, com uso do braço na cabeça do adversário, considero que o lance merecia punição mais severa. A leitura de campo poderia ter sido o cartão vermelho direto, sem que isso fosse um exagero.

É um lance de interpretação, mas com elementos suficientes para uma decisão disciplinar mais dura. E, justamente por isso, também abre discussão sobre a possibilidade de intervenção do VAR. É um lance limite dentro do protocolo, que permite diferentes leituras.