Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Contestável
Opinião

A decisão duvidosa da arbitragem no empate entre Inter e São Paulo

Partida no Beira-Rio foi apitada pelo jovem árbitro paranaense Lucas Casagrande

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