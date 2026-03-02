O que dizer do lance de Arthur em Borré e as outras polêmicas do Gre-Nal 450

Àrbitro Anderson Daronco precisou distribuir cartões amarelos para acalmar os ânimos. Duda Fortes / Agencia RBS

Teve muita reclamação em campo, protestos nas entrevistas e até declaração do técnico Paulo Pezzolano dizendo que a arbitragem do Gre-Nal 450 foi tendenciosa. Mas para analisar com justiça é preciso ir lance por lance e separar erro de narrativa.

Arthur x Borré

O primeiro episódio que gerou mais debate foi a disputa entre Arthur e Borré. No ataque do Grêmio, a bola rebate e sobra na entrada da área. Arthur chega finalizando em velocidade. Borré vem no sentido contrário para bloquear.

No momento do chute há o bloqueio e, no choque natural do movimento dos dois, Arthur projeta o braço para frente, possivelmente por instinto, e atinge o pescoço do adversário de forma imprudente.

Para mim, houve falta de Arthur que não foi marcada. Esse foi o erro. Mas não vejo como cotovelada intencional ou conduta violenta para cartão vermelho direto. Também não é lance de intervenção de Daniel Bins, que estava no comando do VAR. É falta não marcada, nada além disso.

Expulsão de Bernabei

Na expulsão de Bernabei, a decisão foi correta. O Grêmio puxa contra-ataque, Amuzu conduz a bola com campo aberto. Bernabei tenta a disputa, mas o atacante toca primeiro. O defensor não acerta a bola, acerta o pé do adversário e impede uma chance clara e imediata de gol. É vermelho direto. O árbitro aplicou em campo e o VAR apenas confirmou.

Falta na origem do segundo gol

No segundo gol do Grêmio houve forte reclamação por uma falta de Noriega em Ronaldo. A falta existiu, mas foi de intensidade moderada. Noriega desliza tentando recolher as pernas e o contato acontece. Ronaldo valoriza o lance.

O árbitro Anderson Daronco, ao lado da jogada, opta por dar vantagem ao Inter, que tinha a posse e possibilidade de ataque promissor. O Inter não aproveita. Troca passes, sofre interceptação, a bola fica dividida no meio e, na sequência, sobra para Amuzu finalizar e marcar.

O árbitro viu a falta e aplicou a vantagem. Não houve omissão nem erro claro. Se a equipe que recebe a vantagem não transforma isso em oportunidade real, o jogo segue. O VAR não revisa decisões interpretativas corretas. Interfere apenas para corrigir erro evidente. Portanto, foi acerto.

Foi uma arbitragem correta

Houve equívocos pontuais ao longo do clássico. A falta de Pavon em Bernabei no início do jogo deveria ter sido marcada e poderia ter gerado cartão amarelo. Também houve o lance em que Mercado pisa no pé de Marlon na entrada da área e a falta não é assinalada. Situação igualmente passível de advertência.

São lances que poderiam gerar bola parada perigosa, cruzamento ou finalização. Poderiam ter algum impacto. Mas não são erros capitais.

No conjunto da partida, principalmente nos lances decisivos, a arbitragem acertou. Por isso, apesar do ambiente quente e das reclamações, entendo que o trabalho foi bom e que as decisões mais importantes foram corretas.