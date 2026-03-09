Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Polêmicas
Opinião

O principal erro da arbitragem no Gre-Nal 451

Partida decisiva do Gauchão foi apitada por Rafael Klein

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