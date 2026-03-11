Maior maratonista da história, Eliud Kipchoge vai correr a NB 42K Porto Alegre em 2026

Kipchoge foi confirmado como participante da NB 42K Porto Alegre. Divulgação / Divulgação

Porto Alegre receberá em 2026 o maior maratonista de todos os tempos. O queniano Eliud Kipchoge foi confirmado como participante da NB 42K Porto Alegre, marcada para 12 de julho.

A prova terá largada no Parque da Redenção e chegada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (o Parque Harmonia), percorrendo 42km pelas ruas da capital gaúcha.

O anúncio oficial foi feito nas redes sociais do próprio atleta e também pela Run Sports, organizadora do evento.

A presença de Kipchoge na prova faz parte de um projeto global criado pelo próprio corredor queniano. Batizada de Eliud Running World, a iniciativa prevê que ele dispute sete maratonas em sete continentes diferentes entre 2026 e 2027.

Bastidores

O projeto foi apresentado publicamente após a maratona de Nova York, quando o atleta anunciou o plano de correr pelo mundo nos dois anos seguintes.

Foi lá que a Run Sports começou a alimentar o sonho de trazer o queniano para a NB 42K. Foram meses de negociação entre o staff do atleta e o empresário Cláudio Soirefmann, sócio e fundador da Run Sports. O contrato foi assinado em fevereiro.

Outros destinos

Nos últimos dias, alguns destinos começaram a ser revelados. Agora foi a vez da América do Sul. A capital gaúcha foi a cidade escolhida.

Na manhã desta terça-feira (11) participei de uma coletiva de imprensa internacional com a presença de Kipchoge. Durante a conversa com jornalistas de vários países, tive a oportunidade de perguntar ao atleta qual era a expectativa dele para correr em Porto Alegre em julho do próximo ano.

Brinquei que ele certamente iria gostar muito da cultura e também do tradicional churrasco gaúcho.

Kipchoge respondeu que já começou a aprender algumas coisas sobre a capital gaúcha e disse esperar que a presença dele no evento ajude a impulsionar ainda mais a prática da corrida, tanto em Porto Alegre quanto no Brasil.

O tamanho da presença de Kipchoge na cidade vai muito além de um convidado ilustre.

Bicampeão olímpico

Bicampeão olímpico, o queniano é multicampeão em algumas das maratonas mais importantes do planeta, como Londres, Berlim, Chicago e Tóquio.

Em 2019 protagonizou um dos momentos mais marcantes da história do esporte ao completar a distância da maratona em 1h59min40s, tornando-se o primeiro homem a correr 42 quilômetros em menos de duas horas.

Em 2019 protagonizou um dos momentos mais marcantes da história do esporte ao completar a distância da maratona em 1h59min40s. Twitter / @INEOS159 / @INEOS159

O feito ocorreu em Viena, em um evento especial que não foi reconhecido oficialmente como recorde mundial.

Mais do que títulos e marcas impressionantes, Kipchoge se transformou em um símbolo global da corrida.

Um atleta que redefiniu os limites da maratona guiado por uma filosofia que ele costuma repetir como mantra: “No human is limited”.