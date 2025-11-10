Diori Vasconcelos

Diori Vasconcelos

Colunista de ZH, apresentador dos programas Pré-Jornada e Show dos Esportes, e produtor da Rádio Gaúcha. Comentarista de arbitragem e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012. Jornalista e mestre em Comunicação pela Unisinos.

Polêmica
Opinião

O pênalti não marcado pela arbitragem no empate entre Grêmio e Fortaleza

Lance não foi assinalado no campo e também não contou com a interferência do VAR

Diori Vasconcelos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS