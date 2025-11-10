O pênalti não marcado pela arbitragem no empate entre Grêmio e Fortaleza

VAR, que deveria corrigir esse tipo de erro, não interveio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes cometeu um erro importante no empate em 2 a 2 entre Grêmio e Fortaleza, no domingo (9), no Castelão, pelo Brasileirão. O principal lance da partida foi um pênalti não marcado de Kannemann no segundo tempo, quando o Grêmio ainda vencia o jogo. O VAR, que deveria corrigir esse tipo de erro, também não interveio.

Kannemann parece gostar de viver perigosamente. Ninguém questiona o tamanho da história dele, mas nos últimos tempos o argentino tem acumulado lances de risco. No escanteio em questão, ele abre o braço direito de forma inexplicável e acerta o rosto do adversário dentro da área, impedindo que o jogador do Fortaleza seguisse na disputa.

O toque é claro, dentro da área, e suficiente para caracterizar pênalti. O árbitro não marcou e o VAR permaneceu em silêncio. Erro duplo.

O defensor ainda se envolveu em outro lance perigoso. No início da jogada que origina o segundo gol do Fortaleza, Kannemann entra com um carrinho frontal, com força e intensidade, atingindo a perna do adversário.

O árbitro mostrou cartão amarelo, mas o lance poderia perfeitamente ter sido punido com vermelho, já que o contato coloca em risco a integridade física do oponente. Foi mais um lance que saiu barato e deixou Kannemann andando no fio da navalha durante a partida.