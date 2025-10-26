Os três erros da arbitragem na vitória do Grêmio contra o Juventude

Jogo ficou marcado por polêmicas de arbitragem no primeiro tempo. Jeff Botega / Agencia RBS

A arbitragem teve muitas dificuldades no controle disciplinar e cometeu erros importantes na vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Juventude.

O primeiro erro foi o pênalti marcado para o Grêmio quando o jogo ainda estava 0 a 0. Considero a disputa entre Alan Ruschel e Alysson absolutamente normal. Os dois tentam jogar a bola dentro da área.

Alysson abre a passada para tocar na bola e coloca o pé à frente de Alan Ruschel, que chega chutando e afasta a bola. No movimento, há um contato entre o pé do defensor e o calcanhar do atacante, mas esse toque é consequência natural da disputa.

Alan Ruschel não chuta o adversário, ele chuta a bola. A imagem com lupa da transmissão do Premiere mostra com clareza que o lateral toca a bola antes. O contato é normal de jogo. Discordo da marcação do pênalti feita por Alex Gomes Stefano. Vale lembrar que o VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, respaldou a decisão do campo e não interferiu.

O segundo erro foi disciplinar. Jadson deveria ter sido expulso no primeiro tempo. O jogador do Juventude já tinha cartão amarelo quando deu uma solada em Arthur, atingindo apenas o adversário. O árbitro viu o lance, aplicou a vantagem, mas não mostrou o segundo amarelo.

A regra diz que, quando a falta é temerária, o cartão deve ser aplicado mesmo com a vantagem. Era o caso. Jadson escapou da expulsão e foi substituído no intervalo para evitar problemas maiores.

O terceiro erro foi outro lance de expulsão ignorado. No fim do primeiro tempo, Alan Ruschel dividiu uma bola com Dodi e, depois de afastar, fez um movimento brusco e atingiu o adversário com as travas da chuteira no meio da perna. Era uma ação que merecia cartão amarelo. Como ele já tinha sido advertido minutos antes, também deveria ter sido expulso.

Além disso, a arbitragem mostrou clara dificuldade de comando. Alex Stefano foi cercado por jogadores diversas vezes e teve problemas para manter o controle da partida.

Um exemplo foi a expulsão confusa de Marcos Paulo, que já tinha amarelo e fez falta em Carlos Vinícius na entrada da área. O árbitro mostrou o amarelo, seguiu andando e só depois percebeu que era o segundo cartão, aplicando o vermelho com atraso. O episódio mostrou falta de atenção e falha de comunicação com sua equipe.

Com tantos cartões e reclamações, o jogo ficou truncado e a arbitragem terminou marcada pela atuação insegura. O Juventude pode reclamar do pênalti. O Grêmio, das expulsões que não aconteceram. No fim, a atuação da arbitragem deixou o jogo pior.