O erro da arbitragem no gol anulado do Grêmio contra o Santos

Alysson chegou a abrir o placar, mas a arbitragem anulou o gol. Lucas Uebel/Divulgação / Grêmio/Divulgação

A arbitragem cometeu um erro grave na partida entre Grêmio e Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate em 1 a 1 ficou marcado pelo gol mal anulado de Alysson ainda no primeiro tempo, quando o placar estava zerado. O lance teve revisão do VAR e foi invalidado porque a bola tocou no braço de Edenilson antes de sobrar para o atacante gremista.

A questão é que nem todo toque na mão em jogada de ataque significa automaticamente infração. A regra foi alterada justamente para deixar isso claro: só há irregularidade quando a bola bate no braço e entra direto, ou quando sobra para o próprio jogador marcar. Se outro companheiro faz o gol, o toque passa a ser interpretativo, assim como acontece em lances defensivos dentro da área.

No caso, a bola bateu no queixo do goleiro, depois no gramado e apenas raspou, de forma acidental, no braço de Edenilson, que estava em posição natural, tentando inclusive recolher o braço. Não houve movimento antinatural ou qualquer ação que justificasse a marcação da falta. Portanto, também não poderia ser invalidado o gol de ataque.

O gol foi legal e mal anulado. E fica a reflexão: se fosse para marcar qualquer tipo de toque, como esse de Edenilson, acidental e inevitável, então não precisava ter havido mudança na regra. A lógica da regra anterior deveria ter sido mantida.

Com a regra do jeito que está, os árbitros precisam interpretar com mais frieza esse tipo de jogada.