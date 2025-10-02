A diferença entre o puxão do Gre-Nal e o pênalti marcado para o Inter contra o Corinthians

Árbitro acertou ao assinalar pênalti para o Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

Essa foi a pergunta que mais recebi nas redes sociais depois do pênalti marcado para o Inter contra o Corinthians: por que o puxão de Cacá em cima de Bruno Henrique foi falta e o que aconteceu entre Borré e Noriega no Gre-Nal não?

É natural que a comparação venha à tona, como se minha análise no Gre-Nal determinasse que nenhum puxão em lugar nenhum do mundo pudesse ser falta. Mas não é assim que funciona.

Nem todo puxão é falta, e isso está previsto na regra. Para que seja infração, o gesto precisa ter impacto: impedir o adversário de jogar, de disputar a bola ou de se movimentar. O futebol é um esporte de contato. Os jogadores se agarram, se seguram, se empurram. Muitas vezes o puxão é parte natural da disputa física, não gera qualquer efeito prático e não pode ser penalizado. Caso contrário, seria o fim do contato no jogo.

O que vi no Gre-Nal

No Gre-Nal, para mim, foi exatamente isso. O puxão de Borré sobre Noriega existiu, mas foi tão leve que não interferiu na jogada. O defensor do Grêmio seguiu na disputa, não perdeu a condição de atuar e, portanto, o gesto foi insignificante, não sancionável. Por isso não vi falta de ataque.

O que vi contra o Corinthians

Já no Beira-Rio contra o Corinthians, a cena foi diferente. Cacá tomou uma atitude infantil em uma disputa que nem sequer exigia tamanho risco. Ele estava lado a lado com Bruno Henrique, em igualdade de condições numa bola lançada da lateral. O colorado não tinha a frente da jogada nem estava em vantagem. Bastava disputar normalmente. Só que, em vez disso, Cacá agarra a camisa pelas costas, puxa, derruba e impede o adversário de seguir. Esse é o ponto: Bruno Henrique foi impactado, impedido de disputar a bola, e é justamente aí que a falta se caracteriza.

Por isso, a diferença está clara. No Gre-Nal, não houve impacto. Contra o Corinthians, o puxão derrubou e impediu o jogador do Inter de seguir na jogada. Dentro da área, essa é uma falta que precisa ser marcada. A intervenção do VAR foi correta e o árbitro Rodrigo Pereira de Lima acertou ao assinalar o pênalti que decretou o empate no último lance da partida.

E quero deixar claro uma coisa: esses lances não dizem respeito a times específicos, mas sim à intensidade, ao impacto e à forma de interpretar o jogo. Essa é a lógica, simples e objetiva.