Puxão de camisa está liberado no futebol? A pergunta que mais recebi depois do Gre-Nal

Árbitro marcou o pênalti após revisar o lance. André Ávila / Agencia RBS

Essa foi a pergunta que mais ouvi depois do Gre-Nal 448: está liberado puxar a camisa no futebol? A dúvida surgiu a partir da minha opinião no lance do segundo pênalti para o Inter, quando Noriega toca a bola com a mão dentro da área. Antes disso, há uma disputa com Borré, que puxa levemente a camisa do zagueiro gremista.

A partir daí, muita gente passou a defender que o pênalti deveria ser anulado por causa desse gesto.

Mas é preciso interpretar o jogo como ele é. O futebol tem contato. Tem agarrão, disputa, braço daqui e dali. Sempre foi assim.

A chegada do VAR mudou bastante a forma como esse tipo de ato passou a ser visto. Qualquer puxão, por menor que fosse, ganhava uma dimensão enorme porque a câmera mostrava a camiseta esticada. Só que a imagem não mede intensidade. Por isso Fifa e International Board deixaram claro em 2020: nem todo puxão ou agarrão é falta. Só será quando tiver impacto real ou impedir de fato o adversário de disputar a bola.

No lance entre Borré e Noriega, o gesto existiu, mas foi irrelevante. Borré segurou de leve, a camisa escapou rápido. O zagueiro não deixou de disputar a jogada por causa disso, não perdeu o tempo de bola, não foi impedido de intervir. Vale inverter: se fosse Noriega puxando a camisa de Borré da mesma forma, e mesmo assim o atacante conseguisse cabecear para fora, seria um absurdo marcar pênalti.

Também é verdade que parte das críticas se apoiam nos critérios do árbitro dentro do mesmo jogo. Esses questionamentos são válidos. Mas a minha opinião está baseada na minha coerência, não na incoerência do juiz.

Então, para responder de forma clara: não, o puxão de camisa não está liberado no futebol. Mas também não está proibido. A regra diz que só deve ser infração quando tiver impacto na jogada. No clássico, não teve. Por isso, o pênalti foi corretamente marcado.

