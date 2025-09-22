Arbitragem cometeu um erro grave no Gre-Nal 448

Marcelo de Lima Henrique contou com a ajuda do VAR. Renan Mattos / Agencia RBS

Gre-Nal por si só já é sinônimo de debate. Quando a partida tem três pênaltis e duas expulsões, não existe arbitragem considerada perfeita.

O problema é que, além dos lances discutíveis, houve um erro grave. Vamos por partes:

O erro grave

O primeiro pênalti assinalado para o Inter é o grande equívoco da arbitragem. Noriega recolhe as pernas para evitar o contato com Bernabei. O lateral colorado, por sua vez, atrasa a passada, deixa o pé para trás e busca o contato. A cena é clara: dobra os joelhos, mergulha no lance e tenta simular a infração.

Em campo, Marcelo de Lima Henrique acertou ao mandar o jogo seguir. O problema é que o VAR interveio e transformou um lance bem arbitrado em erro grave. O árbitro de vídeo não pode ignorar o contexto para não criar um “futebol de vídeo” diferente daquele jogado em campo.

Esse é o tipo de interpretação perigosa, que abre margem para jogadores treinarem simulações com o objetivo de enganar a tecnologia.

A segunda polêmica

O segundo pênalti para o Inter, ainda no primeiro tempo, é corretamente marcado após revisão. Noriega abre o braço na disputa aérea, acima da linha do ombro, e a bola toca na mão. O lance passa despercebido em campo, mas o VAR acerta ao chamar o árbitro.

A disputa de Borré com Noriega, em que há um puxão sutil na camisa, não invalida a jogada. Esse tipo de contato é natural e não impacta na disputa. Se o mesmo puxão fosse feito por Noriega em Borré, não seria pênalti. Portanto, coerência: falta de ataque também não cabe nesse caso.

O pênalti mais claro do clássico

Na etapa final, André Henrique chega atrasado e acerta Aguirre dentro da área. O pênalti é evidente, sem margem para discussão. A reação do próprio atacante gremista, que depois pede desculpas ao goleiro Tiago Volpi, confirma a clareza da infração.

A expulsão de Arthur

Inicialmente punido com amarelo por falta em Carbonero, o lance foi revisado pelo VAR. Correção justa. O gremista não disputa a bola e pisa com as travas na panturrilha do adversário, configurando conduta violenta. Vermelho direto bem aplicado.

A expulsão de Bernabei

O lateral recebeu o segundo amarelo ao parar com falta um ataque promissor de Kike Oliveira. Decisão correta e sem margem de contestação.

