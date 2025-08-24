A “voadora” que terminou em expulsão na derrota do Inter contra o Cruzeiro

Arbitragem foi foi segura e bem conduzida. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

A arbitragem de Matheus Delgado Candançan foi segura e bem conduzida no duelo entre Cruzeiro e Inter. O lance mais marcante foi a expulsão de Borré, um ato de descontrole do colombiano com decisão correta e indiscutível do juiz.

O atacante perdeu a bola em disputa com Christian. O volante cruzeirense entrou firme, mas acertou primeiro a bola e depois atingiu as pernas de Borré. O colorado não reagiu bem.

Visivelmente irritado, saiu em perseguição ao adversário e acertou uma espécie de voadora. Não foi um gesto rente ao gramado, como um carrinho, mas sim um salto. Sem qualquer chance de disputar a bola, atingiu o joelho de Christian com as travas da chuteira. Um movimento claro de descontrole, que colocou em risco a integridade do rival.

O árbitro estava muito bem posicionado, viu tudo de perto e não hesitou em aplicar o cartão vermelho direto. Acertou em cheio. Foi decisão de campo, tomada com convicção, sem necessidade de revisão no VAR comandado por Gilberto Castro Júnior.

Além desse episódio, a arbitragem teve bom desempenho técnico, com leitura adequada das disputas, aplicação correta dos critérios e boa condução da partida.