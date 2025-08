Os fatos gritantes que precederam a polêmica expulsão do goleiro do Vasco contra o Inter

Colorado empatou o jogo após a expulsão do goleiro cruz-maltino. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A expulsão do goleiro Léo Jardim no jogo entre Vasco e Inter foi polêmica, mas acertada. E mais: deveria servir de exemplo. Que bom seria se os árbitros fossem mais rigorosos com esse tipo de atitude.

Léo Jardim já tinha levado amarelo no primeiro tempo por retardar a cobrança de um tiro de meta. Já estava pendurado. No fim da partida, a comissão técnica do Vasco preparava duas trocas, e um dos integrantes gritou para o goleiro cair no gramado, para ganhar tempo até que o substituto estivesse pronto. Foi ao lado do quarto árbitro. Todo mundo ouviu.

Flávio Rodrigues de Souza não ignorou. Aplicou amarelo ao membro da comissão e iniciou o processo de substituições. Durante esses quase cinco minutos, Léo Jardim ficou caído perto da trave. Nenhum médico foi até ele. Nenhum atendimento. Nada.

Depois das trocas, o árbitro se aproximou do goleiro. Não dá pra saber o que disse, mas tudo indica que o alertou. Já havia punido a comissão e agora dava uma última chance. Léo Jardim seguiu sentado. E aí veio o segundo amarelo. E a expulsão.

“Ah, mas isso acontece todo jogo.” De fato, acontece. No primeiro tempo, o massagista do Inter sinalizou para o Rochet cair e esfriar o jogo. O árbitro provavelmente não viu. Mais tarde, ainda no primeiro tempo, Léo Jardim também caiu no momento em que o Inter pressionava.

É o velho recurso de sempre. Só que, dessa vez, a sequência foi escancarada. Grito da comissão. Amarelo. Cera explícita. Chance de se levantar. E mesmo assim, o goleiro seguiu no teatro. Essa sequência de fatos foi gritante.

Foi amadorismo da comissão técnica do Vasco. E irresponsabilidade, sabendo que o goleiro já tinha cartão. O árbitro acertou ao aplicar o segundo amarelo. E tomara que outros façam o mesmo.