O erro da arbitragem no jogo do Fluminense que me fez lembrar o verdadeiro papel do VAR

O pênalti marcado para o Al-Hilal contra o Fluminense , na semifinal do Mundial de Clubes , foi um erro claro do árbitro Danny Makkelie . Felizmente, o VAR corrigiu a decisão .

Ocorrido no fim do primeiro tempo, o lance beira o absurdo. Samuel Xavier e Marcos Leonardo corriam com foco total na bola. Nenhum dos dois desviou a atenção do jogo. Não houve empurrão, nem gesto antinatural. Nada que justificasse a marcação da penalidade.