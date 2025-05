O que pensa a CBF sobre o pênalti polêmico marcado contra o Grêmio

Pênalti decretou mais uma derrota do Grêmio no Brasileirão. Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo/Divulgação

Conversei com um integrante da Comissão de Arbitragem sobre a decisão e o procedimento adotados, pela equipe escalada no jogo do Grêmio, na penalidade assinalada para o São Paulo.

A Comissão da CBF está fechada com o árbitro Rodrigo Pereira de Lima. A posição da entidade é de que o pênalti marcado a favor do São Paulo contra o Grêmio foi corretamente assinalado. Mais do que isso: houve unanimidade sobre a decisão do juiz pernambucano. Nenhum integrante da comissão diverge: "tecnicamente, a penalidade foi bem marcada".

Ainda que a jogada tenha causado indignação entre torcedores, comentaristas e jogadores, o parecer interno — que ainda não foi publicado oficialmente pela CBF — sustenta que houve contato imprudente, suficiente para configurar a infração. Um trecho da resposta que recebi da entidade resume o entendimento:

"O que atrapalha o público, os torcedores e os analistas é que o jogador do São Paulo exagera, amplifica o lance. E isso é muito ruim porque atrapalha as decisões técnicas e a compreensão de todos.”

Mesmo com esse reconhecimento do teatro do atacante, a comissão mantém a convicção de que a falta existiu.

O VAR e a falta em Jemerson

No que diz respeito ao VAR, a atuação de Paulo Renato Coelho também foi elogiada. A condução da checagem foi considerada adequada, e o entendimento técnico, mantido: a origem do lance ou o chamado APP (Attacking Possession Phase) começa no toque de Monsalve, que afasta a bola e “reinicia” a jogada. Por isso, mesmo que tenha havido falta anterior de Arboleda em Jemerson, ela estaria fora da janela de análise para a penalidade.

A Comissão de Arbitragem da CBF garante que tudo está rigorosamente de acordo com as orientações da Fifa, mesmo que isso possa contrariar a percepção da maioria. É realmente complicado para o grande público do futebol conceber que o árbitro será chamado no monitor para observar um erro que precisará ser ignorado por conta do protocolo. Vamos ver quanto tempo isso dura.