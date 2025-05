A posição firme da CBF sobre o gol anulado do Grêmio contra o CSA

Candançan anulou um gol legítimo de Aravena ao marcar uma falta inexistente de Kannemann sobre Igor Bahia. Duda Fortes / Agência RBS

O árbitro Matheus Candançan está fora das escalas da CBF por tempo indeterminado. A entidade evita usar o termo “afastamento”, mas a decisão interna é clara: ele está indisponível para designações e sem previsão de retorno. Antes de voltar aos gramados, precisará passar por conversas com instrutores, treinamentos e avaliações.

A medida vem na esteira do erro cometido na partida entre Grêmio e CSA, pela Copa do Brasil. A avaliação da Comissão de Arbitragem da CBF é de que Candançan anulou um gol legítimo de Aravena ao marcar uma falta inexistente de Kannemann sobre Igor Bahia. A árbitra de vídeo Daiane Muniz recomendou a revisão no monitor, mas Candançan manteve a decisão de campo.

Em análise publicada aqui em Zero Hora, destaquei que o lance era de contato absolutamente normal, típico do futebol. Uma disputa de espaço entre Kannemann e Silas acaba resultando em um choque com Igor Bahia. Não houve tranco, carga e nem ação faltosa. O tipo de lance que, se começar a ser punido, esvazia o que o futebol tem de essência como esporte de contato.

Contrariado

Nos bastidores, a avaliação da CBF vai além do erro técnico. Há um diagnóstico de que a condução do árbitro foi inadequada no lance derradeiro da partida. Ele não teve tranquilidade diante da pressão imposta pelos jogadores e parecia contrariado em olhar o lance no monitor à beira do gramado. Acabou traído pela própria percepção do campo.