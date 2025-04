O erro escandaloso da arbitragem no pênalti não marcado para o Atlético Grau contra o Grêmio

A bola escapou pela grande área, Volpi foi atrás e tentou controlá-la com as mãos. Ele até conseguiu chegar antes do adversário e tocou na bola, mas não conseguiu segurá-la. A bola ficou em disputa e sobrou nos pés do atacante do Atlético Grau. E aí acontece o erro: na tentativa de se recompor, Volpi levanta a perna direita e acerta em cheio o joelho do jogador adversário dentro da área. Um contato imprudente e faltoso.