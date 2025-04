A minha análise sobre a bola no braço de Gérson em Grêmio x Flamengo

Aos 15 minutos do primeiro tempo da partida deste domingo (13), a torcida do Grêmio e o técnico Gustavo Quinteros reclamaram de um lance em que a bola bateu no braço de Gérson, meia do Flamengo. Para o público na Arena, os jogadores e o técnico gremista, deveria ser pênalti.

O árbitro não marcou a penalidade, e o VAR não chamou Ramon Abatti Abel para a revisão. Na minha opinião, a decisão da arbitragem foi acertada.

A bola foi chutada por Braithwaite, desviou em Wesley e mudou completamente de trajetória. O movimento de Gérson não é antinatural. Ele está correndo com os braços para trás e é surpreendido. O gesto com o braço é claramente uma tentativa de evitar o toque, ainda que, no primeiro momento, ele estivesse com os braços recolhidos.

Não se trata de um lance em que o jogador do Grêmio cruza a bola e ela explode direto em Gérson: ela bate em Wesley, depois no jogador do Grêmio e, só então, em Gérson. Não há ação de bloqueio nem movimento antinatural. Portanto, não foi pênalti.