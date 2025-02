A interferência do VAR e o polêmico pênalti marcado para o Grêmio no Gre-Nal 444

Rafael Klein fez uma arbitragem segura e com autoridade no Gre-Nal 444. Mateus Bruxel / Agencia RBS

É natural que a arbitragem do Gre-Nal 444 tenha gerado polêmica. O debate que já vinha ocorrendo dentro e fora de campo desde o início da competição não cessaria após o maior clássico do Rio Grande do Sul.

Sobre o lance do pênalti, apesar da controvérsia que sempre envolve esse tipo de marcação em clássicos, a decisão foi correta. Wanderson, posicionado na barreira dentro da área, abriu o braço esquerdo de forma antinatural após a cobrança de falta de Cristaldo, desviando a bola.

No campo, Rafael Klein não percebeu a infração em tempo real, o que é compreensível pela velocidade do lance. No entanto, o VAR interveio corretamente, chamando o árbitro para a revisão, e a penalidade foi marcada de forma acertada.

Outro ponto que gerou discussão foi a exclusão de Roger Machado junto com seu auxiliar técnico, Roberto Ribas, que foi expulso por insistentes reclamações. Conforme o regulamento geral de competições da Federação Gaúcha de Futebol, o treinador também deve deixar a área técnica quando um membro de sua comissão é expulso.

Essa regra está em vigor há muitos anos e é de amplo conhecimento dos clubes. Importante ressaltar que Roger não cumprirá suspensão automática e só poderá ter problemas futuros se a procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva entender que houve alguma conduta inadequada na sua saída.

No geral, a condução de Rafael Klein foi segura e com autoridade. O Inter cometeu mais faltas (22 contra 13 do Grêmio) e recebeu mais cartões (4 contra 2), mas o jogo transcorreu sem grandes problemas disciplinares. Em clássicos, qualquer decisão pode ser alvo de debates, mas, desta vez, a arbitragem passou longe de ser um fator determinante para o resultado final.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.