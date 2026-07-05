Um candidato a craque da Copa do Mundo

Teremos França x Marrocos numa das partidas de quartas de final desta Copa do Mundo. Os africanos não tomaram conhecimento do Canadá, um dos anfitriões do torneio, 3 a 0.

Já os franceses tiveram mais dificuldade para despachar o Paraguai. O placar mínimo, 1 a 0, não desfaz o cartaz de favorita da França, mas mostra que, em futebol, uma retranca pode representar um drama para quem joga mais futebol.

Fato é que um jogador desequilibrou esse jogo. Sobre ele falo nessa videocoluna.