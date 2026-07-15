Temos de respeitar a apaixonante Argentina de Messi, mas sem torcer por ela 

Mais uma vez, Messi fez a diferença em uma decisão. BUDA MENDES / GETTY IMAGES,AFP

Pensei em usar o termo inveja, mas é inapropriado. Inveja nunca é bom. Não existe inveja boa. Inveja e inveja. Prefiro o respeito. Apesar da rivalidade Brasil e Argentina, um dos alicerces do sucesso sul-americano contra os tubarões europeus, tem de respeitar a luta, a entrega, a irresignação hermana.

A Argentina nunca perde por falta de luta. Por ausência de bola, sim. Luta, não. Na Seleção Brasileira, quantas vezes ficou plasmado um time com talentos, no plural, mas sem aquele sangue no olho? Em 2006, o Brasil tinha Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano Imperador e, de quebra, Roberto Carlos.

De craque nessa Argentina, só Messi. Que é mais do que craque: é gênio, e os limites dos gênios nunca são óbvios. A Argentina que está na final após virada épica de 2 a 1 sobre a Inglaterra não vai para o sonho do tetra contra a Espanha, domingo, apenas na garra. O futebol que faltava apareceu. A Argentina amassou a Inglaterra. Pode-se torcer contra em nome da rivalidade que nos faz grandes, claro, mas tem de respeitar Messi e Cia.

Covardia e castigo

Depois de abrir o placar após lançamento de Kane, cruzamento de Rogers e gol de Gordon, a Inglaterra parou. Nunca tinha visto nada igual: um time perder quando faz o gol. Foi a senha para o técnico Thomas Tuchel se acadelar, enfiando o país dentro da própria área e jogando como se fosse o Avenida no Gauchão. Chegou a menos de 30% de posse de bola. Rashford no banco. Não trouxe Folden e Pálmer para os EUA.

Coragem e gênio

Do outro lado, um inquieto Scaloni puxava Alvarez para dentro, tirava Paredes em nome de Nico, trazia Enzo para a cabeça de área. Põe Lautaro. Tenta. Assume riscos. Coragem contra a covardia inglesa. O primeiro gol é de Enzo em nova função. E há Messi. Ele achou seu lugar no jogo saindo da área e jogando como volante, com direito a cruzamento de pé direito no gol de Lautaro. Jamais se deve duvidar de um gênio, e a Argentina tem o seu.