Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Reflexão
Opinião

Se o plano de Ancelotti for para o Brasil ter medo da bola, então ele tem de sair 

Não tem cabimento a Seleção Brasileira jogar com 34% de posse contra um time de segunda linha da Europa

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